Fiorentina, viola cantiere aperto: caccia al top player sull'esterno

© foto di Federico De Luca

Il mercato della Fiorentina per il momento ha regalato quattro colpi importanti ma è ancora lontano dall'essere completo soprattutto visto che Montella e Pradè hanno ampiamente pianificato una vera e propria rivoluzione della rosa. Sono ancora tanti i calciatori che lasceranno i viola nel corso delle prossime settimane e verosimilmente sono tanti ancora quelli che arriveranno. La realtà però è che dopo due acquisti a centrocampo come Pulgar e Badelj, adesso i viola punteranno forte sul completare l'attacco.

Il big sull'esterno - Il sogno del direttore sportivo e della dirigenza è quello di poter regalare al tecnico un esterno offensivo di grande qualità oltre che di nome. Un giocatore da annunciare alla piazza in pompa magna ma che allo stesso tempo abbia ovviamente un valore fondamentale nella fase offensiva viola. Per questo Pradè ha chiesto informazioni per Suso, giocatore che il Milan vorrebbe provare a cedere ma che ha costi molto complicati. Rodrigo De Paul è il sogno da diverse settimane, il ds lo conosce benissimo e la sua duttilità sarebbe perfetta per il 4-2-3-1 che Montella vorrebbe varare dopo gli ultimi acquisti. Il costo è altissimo ma con i giorni che passano, le possibilità di ottenere un prezzo più abbordabile aumentano. E la Fiorentina si farà trovare pronta. Si parla molto anche di Ribery. Commisso sarebbe orgoglioso di portare un campione come lui nel campionato italiano, ma anche qui, i costi, sono il limite più importante.

Acquisti per cessioni - Il mercato viola poi sarà decisamente condizionato da chi partirà. Biraghi sembra destinato a dire addio al Franchi, per questo arriverà un esterno sinistro titolare che si "accoppi" con Terzic. A centrocampo, se partiranno tutti i vari Dabo, Eysseric, Cristoforo e forse anche Benassi, arriveranno uno o due giocatori. Anche qui si cercherà la capacità di ricoprire più ruoli oltre che esperienza e qualità. Nel caso in cui venga ceduto Simeone, ecco che servirà anche una punta. Non significa per forza una punta fisica, visto che Vlahovic verrà utilizzato in tal senso nonostante la sua giovane età, ma di un giocatore capace di risolvere le partite con gol sporchi. Un giocatore che sappia come navigare nelle melmose acque delle aree di rigore italiane. Anche per quanto riguarda i centrali potrebbe cambiare qualcosa: se partirà Ceccherini, ad esempio, ecco che la Fiorentina dovrebbe stringere per Bonifazi, calciatore che piace tanto anche perché considerato come il futuro della Nazionale italiana.