Fiorentina, Vlahovic: "Il gol più bello quello alla Juve. Felice per i tre punti di ieri"

Premiato come “Calciatore del mese” di dicembre da parte dei tifosi viola, l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato attraverso i canali del club per commentare questo traguardo: “Voglio ringraziare i tifosi che mi hanno votato, è sempre un piacere ricevere un premio. Spero di continuare così. Il gol più bello di dicembre? Sicuramente quello contro la Juve. La rete di ieri? Ero molto contento per me, per la squadra e per il mister. Sapevo quanto tutti tenessero a questa vittoria: grazie per aver riposto fiducia in me”.