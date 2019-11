© foto di Federico De Luca

Il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic ha commentato così ai microfoni di Rai Sport il match perso per 5-2 contro il Cagliari, gara in cui ha segnato i due gol viola: “Sono contento per il gol, anche perché il risultato era bruttissimo, è una sconfitta brutta e pesante. Dobbiamo pensare solo a Verona dopo la sosta per le Nazionali”.