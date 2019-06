Fiorentina, Zurkowski brilla all'Europeo: per Montella sarà un crack

Szymon Zurkowski non è ancora arrivato in Italia ma fa già parlare di sé grazie all'Europeo U21. Ieri a Reggio Emilia il centrocampista polacco ha trascinato i compagni con un gol e un assist contro la Polonia e ha certo intenzione di fermarsi qui. E' stato l'ultimo regalo di Pantaleo Corvino alla Fiorentina e a Firenze sono tutti convinti che l'ex Gornik possa avere un grande futuro, in primis lo crede Montella, che vorrebbe trasformarlo nel nuovo crack polacco in Serie A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.