Fischi alla Juventus a fine primo tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pubblico dell'Allianz Stadium è sempre più esigente. Così, nonostante i 15 punti di differenza con il Napoli secondo, l'Ajax fra dieci giorni per i quarti di finale di Champions League, la Juventus non viene risparmiata dai fischi dopo i primi 45 minuti - non propriamente bellissimi - contro l'Empoli.