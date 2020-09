Florenzi al PSG, un amore di lunga data. La rivelazione di Leonardo: "Lo adoro, gioca ovunque"

Un amore di lunga data, pronto a coronarsi. Alessandro Florenzi è a un passo dal trasferirsi al Paris Saint-Germain: potrebbe lasciare Roma già questa sera, ai transalpini andrà in prestito con diritto di riscatto. Realizzando un desiderio che Leonardo, uomo mercato dei parigini, aveva da anni e aveva anche confessato in tempi non sospetti.

"Adoro Florenzi". Parole e musica del dirigente brasiliano, datate 17 ottobre 2016. Praticamente quattro anni fa. L'attuale ds del PSG, ospite di Sky, commentava così le notizie sull'interesse nei confronti del romanista: "È un giocatore che adoro, gioca ovunque". E, all'epoca libero (aveva salutato la Francia nel 2013, solo nel 2018 sarebbe andato al Milan), Leonardo rivelava di averci già pensato in modo molto concreto: "Ho provato a prenderlo tre anni". Cioè nel 2013.

Sembrava impossibile. Ai tempi dei primi tentativi del PSG e di Leonardo, Florenzi era reduce dalla sua prima stagione da titolare nella Roma: 39 presenze e 4 gol. Non ancora terzino, ma duttile jolly di qualità e quantità. E nulla avrebbe mai fatto immaginare che potesse salutare la Capitale: gli esempi di Totti e De Rossi sembravano fin troppo semplici da imitare. Per un motivo o per l'altro, non è successo, perché la separazione c'è già stata e questa cessione è temporanea ma può diventare definitiva. E, tornato al PSG, Leonardo può finalmente portare a casa un giocatore che ha sempre dichiarato di apprezzare. Anzi, di adorare.