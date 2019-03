© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, esterno della Roma, è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano a causa di un problema al polpaccio. Il giocatore ha affidato a Instagram il suo pensiero, augurando buona fortuna ai ragazzi di Mancini per le due sfide in programma nei prossimi giorni: "Mi spiace lasciare i miei compagni in questo momento e per queste due importanti partite. In bocca al lupo ragazzi, forza azzurri!".