FOCUS TMW - Atalanta, due gare condizionate. Su Chiesa rigore inesistente

Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

© foto di Federico De Luca

L'Atalanta quest'anno pare partita un po' a rilento, rispetto al recente passato. Ma la Dea può recriminare per almeno un paio di partite in cui l'arbitraggio ha influenzato il risultato finale. La prima e più importante è chiaramente quella di Firenze e nello specifico il 'contatto' Chiesa-Toloi che ha portato al rigore (inesistente) con cui i viola hanno sbloccato il risultato (gara finita poi 2-0). La seconda gara in questione è la sconfitta interna col Cagliari, in cui il mancato intervento del VAR ha agitato gli animi orobici: Ionita ha rischiato il rosso in almeno due occasioni, su Zapata a fine partita sembrava sacrosanta l'assegnazione del calcio di rigore.

IL CAMPIONATO DELL'ATALANTA

1^ giornata Atalanta-Frosinone 4-0

Arbitro sig. Piccinini: pochi dubbi sul suo operato. In occasione del primo gol Papu Gomez viene tenuto in gioco da Salamon e Zampano. Sul terzo gol Pasalic è in posizione regolare sull'assist di Gomez.

2^ giornata Roma-Atalanta 3-3

Arbitro sig. Fabbri: buona gestione. Al 79' Fazio trattiene Rigoni che non cade, prosegue e alla fine deve accontentarsi di un calcio d'angolo. Giusta la punizione in favore della Roma che porta al pareggio di Manolas.

3^ giornata Atalanta-Cagliari 0-1

Arbitro sig. Maresca: più di qualche protesta per l'Atalanta, con il VAR (non interpellato) che avrebbe potuto mettere a tacere le polemiche. In due occasioni nella ripresa Ionita già ammonito avrebbe meritato il rosso, ma l'arbitro non interviene. E Maran sostituisce il moldavo pochi secondi dopo. Al 90esimo contatto Srna-Zapata in area, con l'ex Shakthar che tira la maglia del colombiano. L'arbitro però non concede il rigore e anzi, assegna punizione all'Atalanta. In questo caso il VAR non è stato invocato sebbene esistessero i requisiti, da qui la furia atalantina nel post partita.

4^ giornata SPAL-Atalanta 2-0

Arbitro sig. Mariani: nel finale di partita, sul 2-0, l'arbitro assegna una punizione alla Dea per fallo di Petagna su Ilicic. Il contatto però molto probabilmente si consuma dentro l'area di rigore (punizione poi calciata fuori dallo sloveno).

5^ giornata Milan-Atalanta 2-2

Arbitro sig. Doveri: due interventi VAR. Al 20’ gol annullato al Milan (si era sull’1-0): Bonaventura segna ma in fuorigioco, l’arbitro non vede, segnalazione VAR (Orsato) giusta.

Al 91’ gol convalidato a Rigoni nonostante la posizione dubbia sul tiro di Zapata respinto da Donnarumma. Sul fuorigioco non ci sono errori possibili da quest’anno.

6^ giornata Atalanta-Torino 0-0

Arbitro sig. Orsato: escludendo un paio di contatti nelle due aree, tutti molto veniali, c’è una sola scelta di Orsato su cui discutere. Tra il 31’ e il 35’ del primo tempo il centrocampista del Torino Meité commette due falli da ammonizione, ma Orsato tira fuori solo il primo giallo, graziandolo per il secondo intervento su De Roon.

7^ giornata Fiorentina-Atalanta 2-0

Arbitro sig. Valeri: al 51' Chiesa cade rincorso da Toloi dopo una fuga sulla sinistra. L'arbitro concede rigore per la Fiorentina, VAR (Doveri) non interviene, sbagliando.

Valutate bene le altre situazioni (respinta di De Roon col petto su zuccata di Vitor Hugo e non con la mano, giusta la punizione del 2-0 viola).