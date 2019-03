FOCUS TMW - B Power, i giovani più utilizzati a disposizione di Di Biagio

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'avvicinarsi dell'Europeo Under21 della prossima estate che si svolgerà nel nostro paese è ufficialmente entrata nel vivo la caccia ai migliori talenti tricolori da tenere in considerazione in vista della kermesse continentale. Una ricerca che non riguarda solo la Serie A ma anche la cadetteria dove, quest'anno come non mai nel recente passato, molti giovani hanno avuto modo di mettersi in mostra con continuità. Ecco di seguito la classifica dei dieci giocatori di Serie B nati dal 1996 in poi (quindi convocabili per l'Europeo Under21) con il maggior minutaggio in stagione:

1 - Sandro Tonali (centrocampista Brescia, 2000): 2460 minuti giocati

2 - Federico Bonazzoli (attaccante Padova proprietà Sampdoria, 1997): 2407 minuti giocati

3 - Guglielmo Vicario (portiere Venezia, 1996): 2205 minuti giocati

4 - Gennaro Tutino (attaccante Cosenza proprietà Napoli, 1996): 2131 minuti giocati

5 - Federico Di Mariano (attaccante Venezia, 1996): 2087 minuti giocati

6 - Andrea Cistana (difensore Brescia, 1997): 1841 minuti giocati

7 - Davide Frattesi (centrocampista Ascoli proprietà Sassuolo, 1999): 1833 minuti giocati

8 - Luca Vido (attaccante Perugia proprietà Atalanta, 1997): 1776 minuti giocati

9 - Luca Ranieri (difensore Foggia proprietà Fiorentina, 1999): 1762 minuti giocati

10 - Valerio Mantovani (difensore Salernitana, 1996): 1613 minuti giocati