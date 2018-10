FOCUS TMW - Cagliari, il campionato dei sardi è uno spot per il VAR

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno spot per l'utilizzo del VAR: lo offrono gli episodi controversi nel campionato del Cagliari. Quando viene chiamata in causa, la tecnologia è d'aiuto: contro il Sassuolo l'arbitro Pairetto aveva mal giudicato un tocco di Romagna ed è stato "salvato" dal VAR. E Massa contro l'Inter non aveva visto un tocco di mano alquanto evidente sul gol siglato da Dossena e poi giustamente annullato. Viceversa, Maresca sbaglia contro l'Atalanta nel non fidarsi del VAR, negando un rigore solare agli orobici.

Per approfondire il funzionamento del VAR clicca qui.

IL CAMPIONATO DEL CAGLIARI

1^ giornata Empoli-Cagliari 2-0

Arbitro sig. Chiffi: prima di campionato che più semplice non poteva essere. Nessun episodiodi particolare rilievo.

2^ giornata Cagliari-Sassuolo 2-2

Arbitro sig. Pairetto: al 12' un tiro di Berardi viene deviato con la mano da un avversario, il direttore di gara giudica il tocco involontario, scelta avallata dal VAR. Che interviene in maniera decisa nel finale, in pieno recupero: Romagna tocca il pallone in area, Pairetto giudica col petto. Il VAR richiama l'arbitro, che rivede l'azione: è tocco di mano, rigore per i neroverdi trasformato da Boateng.

3^ giornata Atalanta-Cagliari 0-1

Arbitro sig. Maresca: più di qualche protesta per l'Atalanta, con il VAR (non interpellato) che avrebbe potuto mettere a tacere le polemiche. In due occasioni nella ripresa Ionita già ammonito avrebbe meritato il rosso, ma l'arbitro non interviene. E Maran sostituisce il moldavo pochi secondi dopo. Al 90esimo contatto Srna-Zapata in area, con l'ex Shakthar che tira la maglia del colombiano. L'arbitro però non concede il rigore e anzi, assegna punizione al Cagliari. In questo caso il VAR non è stato invocato sebbene esistessero i requisiti, da qui la furia atalantina nel post partita.

4^ giornata Cagliari-Milan 1-1

Arbitro sig. Abisso: un solo dubbio nel finale, quando Srna poteva essere espulso per somma di ammonizioni dopo il fallo su Castillejo. Trattandosi al limite di secondo giallo, il VAR non sarebbe potuto intervenire.

5^ giornata Parma-Cagliari 2-0

Arbitro sig. Calvarese: consulto col VAR (Nasca) sul vantaggio del Parma per sospetto fuorigioco di partenza di Inglese. Il VAR convalida, giustamente, la rete ducale.

6^ giornata Cagliari-Sampdoria 0-0

Arbitro sig. Rocchi: un rigore solo reclamato e un altro assegnato, entrambi alla Sampdoria. Sempre con gli stessi protagonisti: Klavan e Defrel. Nel primo caso, al 10’ della ripresa, lancio per l’attaccante francese che viene anticipato da Cragno: sospetto l’intervento del difensore estone, che lo ostacola, ma Rocchi lascia correre. Al 45’, ancora un intervento di Klavan su Defrel: stavolta il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto.

7^ giornata Inter-Cagliari 2-0

Arbitro sig. Massa: partita nel complesso povera di episodi dubbi. Al 72' Dessena segna, ma il VAR consiglia (giustamente) Massa di annullare per tocco di mano.