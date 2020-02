FOCUS TMW - Cagliari, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Il mercato di riparazione del Cagliari si può dividere in due fasi. La prima, fondamentalmente, legata ai primi 30 giorni di gennaio e caratterizzata dall'assenza di colpi. E la seconda, concentrata e condensata nell'ultimo giorno con le ufficialità di acquisti e cessioni arrivate soltanto allo scadere del tempo. Operazioni di completamento della rosa, con giocatori funzionali per una rosa che finora si è comportata ben più che egregiamente.

ACQUISTI - Due colpi in entrata per la squadra di Maran, che adesso potrà contare per il proseguo della stagione anche su Gaston Pereiro e Alberto Paloschi. Il primo, nato a Montevideo, arriva dal PSV Eindhoven a titolo definitivo con un contratto con opzione sino al 30 giugno 2024. Giocatore offensivo particolarmente duttile: può giocare sia come esterno, ma anche da trequartista. Un calciatore di grande qualità, giovane ma allo stesso tempo già esperto anche a livello internazionale, che arriva ad arricchire ulteriormente la rosa rossoblù. Paloschi, una vecchia conoscenza del calcio italiano, arriva nell'ambito di una scambio di prestito con la SPAL (Cerri a Ferrara): va ad integrare un reparto già importante con Joao Pedro, Nainggolan e Simeone ma ancora orfano per molto tempo di Pavoletti.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Gaston Pereiro (centrocampista, PSV Eindhoven) - Definitivo

Alberto Paloschi (attaccante, SPAL) - Prestito

CESSIONI - Come detto, a lasciare Maran c'è anche Cerri, attaccante che concluderà la stagione a Ferrara con la SPAL, e che di fatto prende il posto di Paloschi a sua volta sbarcato in Sardegna. Altra cessione importante, quella di Castro, sempre alla SPAL: per lui trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, con un contratto fino al 30 giugno 2022 (e opzione per la stagione successiva). Infine, altre operazioni definite già nei primi giorni di mercato come la partenze di Bradaric (rientrato dal prestito all'Hajduk Spalato, va in Galizia a titolo temporaneo con diritto di riscatto), Deiola (Lecce) e del giovane difensore Pinna (all'Empoli). Chiude l'elenco Aresti, esperto portiere classe '86 che saluta definitivamente il Cagliari e torna a difendere i pali della porta dell'Olbia.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Alberto Cerri (attaccante, SPAL) - Prestito

Lucas Castro (centrocampista, SPAL) - Prestito con obbligo di riscatto

Filip Bradaric (centrocampista, Celta Vigo) - Prestito con diritto di riscatto

Alessandro Deiola (centrocampista, Lecce) - Prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto

Simone Pinna (difensore, Empoli) - Prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto

Simone Aresti (portiere, Olbia) - Definitivo