FOCUS TMW - Classe 2000 in poi: la top11 dei migliori giovani

Qual è la migliore formazione dei classe 2000 di nuova generazione? In porta c'è probabilmente spazio per Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 del Trapani, in prestito dall'Atalanta. Ha rubato il posto a Plizzari in Under21, con già 5 presenze in Serie B. È il nome meno appariscente rispetto ai tantissimi giovani che giocano ovunque.

I MIGLIORI DIFENSORI - Due dell'Ajax, ça va sans dire, come Dest e Pieire - che ha preso il posto di De Ligt in mezzo alla retroguardia, poi William Saliba, in prestito dall'Arsenal al Saint Etienne, più Ryan Sessegnon: l'esterno del Tottenham è adattato in quel ruolo, ma può giocare a tutta fascia.

I MIGLIORI MEDIANI - Qui c'è davvero l'imbarazzo della scelta, perché sono davvero moltissimi i campionissimi in divenire. Phil Foden non può che essere la prima scelta, con Sandro Tonali che sta diventando uno dei migliori prospetti. A chiudere la mediana Verschaeren, nuovo straordinario calciatore belga, già in nazionale nonostante la presenza di mostri sacri. Poi Hudson-Odoi, come trequartista.

I MIGLIORI ATTACCANTI - Anche davanti ci sono moltissimi nuovi campioni che stanno crescendo, diventando piano piano intoccabili. Così, dopo la doppietta al Napoli, Haaland non può che essere l'unica punta, con Vinicius jr - che al Real Madrid prova a fare la differenza - e Ansu Fati del Barcellona, con quest'ultimo favorito più per l'età.

Formazione: Carnesecchi; Dest, Saliba, Pieire, Sessegnon; Foden, Tonali, Verschaeren; Hudson Odoi, Ansu Fati; Haaland.