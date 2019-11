© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classifiche a confronto dopo dieci giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione, la Juventus capolista viaggia con due punti in meno. Peggio il Napoli, in questo momento fuori dalla zona Champions League: -4 punti per la squadra di Ancelotti reduce dal discusso pareggio contro l'Atalanta, che viaggia con nove punti in più.

Saldo positivo per l'Inter e per la Roma ed estremamente negativo per le due genovesi: meno sei punti per il Genoa, addirittura meno dieci per la Sampdoria. Di seguito il dato dopo il posticipo Milan-SPAL.

Juventus 26 (-2 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 10 giornate)

Inter 25 (+3)

Atalanta 21 (+9)

Roma 19 (+4)

Cagliari 18 (+5)

Lazio 18 (=)

Napoli 18 (-4)

Fiorentina 15 (=)

Parma 13 (=)

Milan 13 (-5)

Bologna 12 (+3)

Hellas Verona 12 (in Serie B)

Torino 11 (-3)

Udinese 10 (+1)

*Sassuolo 9 (-6)

Lecce 9 (in Serie B)

Genoa 8 (-6)

*Brescia 7 (in Serie B)

SPAL 7 (-5)

Sampdoria 5 (-10)