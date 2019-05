© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classifiche a confronto a 90 minuti dalla fine della Serie A 2018/19. Rispetto a un anno fa, la Juventus campione d'Italia ha due punti in meno. Meno nove per il Napoli, che ha confermato il secondo posto, addirittura meno undici per la Roma che, a meno di clamorosi ribaltoni, resterà fuori dalla zona Champions League.

L'Atalanta terza in graduatoria ha sei punti in più rispetto alla passata stagione e le stesse lunghezze del'Inter, che invece in questa speciale graduatoria è a -3. Prosegue il cammino disastroso della Fiorentina: rispetto alla passata stagione i punti in meno sono 17. Di seguito il dato.

Juventus 90 (-2 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 37 giornate)

Napoli 79 (-9)

Atalanta 66 (+6)

Inter 66 (-3)

Milan 65 (+4)

Roma 63 (-11)

Torino 60 (+9)

Lazio 59 (-13)

Sampdoria 50 (-4)

Sassuolo 43 (=)

SPAL 42 (+7)

Bologna 41 (+2)

Cagliari 41 (+5)

Parma 41 (in Serie B)

Fiorentina 40 (-17)

Udinese 40 (+3)

Empoli 38 (in Serie B)

Genoa 37 (-4)

Frosinone 24 (in Serie B)

*ChievoVerona 16 (-21)

*=Tre punti di penalizzazione.