FOCUS TMW - Classifiche a confronto: -9 Juve, +11 Inter. Vola la Lazio!

Classifiche a confronto dopo 23 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione, la Juventus viaggia con nove punti in meno in classifica. Un saldo negativo in controtendenza con quello di Inter e Lazio che sta rendendo questa corsa Scudetto particolarmente avvincente: +11 Inter, addirittura +15 Lazio che è la squadra col confronto migliore insieme al Bologna di Mihajlovic di tutto il campionato. In negativo, spicca il -10 della Sampdoria ma soprattutto il -22 del Napoli, squadra che dopo 23 giornate si ritrova addirittura nella parte destra della classifica. Di seguito il dato.

Juventus 54 (-9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 23 giornate)

Inter 54 (+11)

Lazio 53 (+15)

Atalanta 42 (+4)

Roma 39 (+1)

Hellas Verona 34 (in Serie B)

Bologna 33 (+15)

Milan 32 (-7)

Cagliari 32 (+11)

Parma 32 (+3)

Napoli 30 (-22)

Sassuolo 29 (-1)

Torino 27 (-7)

Fiorentina 25 (-7)

Udinese 25 (+6)

Sampdoria 23 (-10)

Lecce 22 (in Serie B)

Genoa 19 (-6)

Brescia 16 (in Serie B)

SPAL 15 (-7)