FOCUS TMW - Corsa Champions, ecco le 13 possibili combinazioni

Tutte le combinazioni per la corsa Champions. La situazione è particolarmente complicata, 13 le possibilità con la Roma che solo in una circostanza sarebbe qualificata alla massima competizione continentale nella prossima stagione. Di seguito la classifica, il calendario dell'ultimo turno e tutti i possibili casi.

La classifica a 90 minuti dalla fine

3) Atalanta 66 punti

4) Inter 66

5) Milan 65

6) Roma 63

Il calendario dell'ultimo turno di campionato

Atalanta-Sassuolo

Inter-Empoli

Roma-Parma

SPAL-Milan

Tutte le combinazioni

Prima combinazione - Atalanta e Inter nell'ultimo turno battono rispettivamente Sassuolo ed Empoli. In questo caso nessun dubbio, con la Dea terza classifica e i nerazzurri di Spalletti quarti classificati.

Seconda combinazione - Vincono Atalanta e Milan e l'Inter non vince contro l'Empoli: nerazzurri di Spalletti fuori dalla Champions.

Terza combinazione - Vincono Inter e Milan e l'Atalanta non vince contro il Sassuolo: milanesi in Champions, Dea in Europa League.

Quarta combinazione - Vince il Milan contro la SPAL, l'Atalanta pareggia col Sassuolo e l'Inter perde: rossoneri terzi, Dea quarta e Inter in Europa League.

Quinta combinazione - Vince il Milan contro la SPAL, l'Inter pareggia e l'Atalanta perde: rossoneri terzi, nerazzurri di Spalletti quarti e Dea in Europa League.

Sesta combinazione - Vince il Milan, l'Inter pareggia e l'Atalanta pareggia: rossoneri terzi, Dea quarta, nerazzurri di Spalletti in Europa League.

Settima combinazione - Vince il Milan, l'Inter perde, l'Atalanta perde e la Roma vince: rossoneri terzi, Dea quarta, Roma quinta e Inter sesta. Questa la classifica avulsa.

4) Atalanta 6 punti

5) Roma 4

6) Inter 3

Ottava combinazione - Pareggia o vince l'Atalanta, l'Inter perde e il Milan pareggia: Dea terza, Inter quarta.

Nona combinazione - Pareggia o vince l'Inter, l'Atalanta perde e il Milan pareggia: Inter terza, Milan quarto.

Decima combinazione - Perdono Inter e Atalanta, il Milan pareggia e la Roma non vince. Si ritroverebbero Inter, Milan e Atalanta a 66 punti e a restare fuori sarebbero i rossoneri. Questa la classifica avulsa.

3) Inter 7 punti

4) Atalanta 5

5) Milan 4

Undicesima combinazione - Perdono Inter e Atalanta, perde il Milan e la Roma vince. Si ritroverebbero a 66 punti Atalanta, Roma e Inter, coi nerazzurri di Spalletti fuori dalla Champions. Questa la classifica avulsa.

3) Atalanta 6 punti

4) Roma 4

5) Inter 3

Dodicesima combinazione - Perdono Inter e Atalanta, il Milan pareggia e la Roma vince. Si ritroverebbero tutte e quattro le squadre a 66 punti e in Champions andrebbero le due milanesi. Questa la classifica avulsa.

3) Inter 9 punti

4) Milan 8

5) Atalanta 7

6) Roma 5

Tredicesima combinazione - Perdono Inter e Atalanta, perde il Milan e non vince la Roma: Dea terza in classifica, nerazzurri di Spalletti quarti.