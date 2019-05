FOCUS TMW - Corsa salvezza, ultimi 180' del campionato: calendari a confronto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col ChievoVerona e il Frosinone già in Serie B, la corsa salvezza in queste ultime due giornate dovrà sancire solo quale squadra sarà la terza a non partecipare al prossimo campionato di Serie A. Di seguito i calendari a confronto delle squadre coinvolte:

La classifica

12 Cagliari 40

13) Bologna 40

14) Fiorentina 40

15) Parma 38

16) Udinese 37

17) Genoa 36

18) Empoli 35

19) *Frosinone 24

20) *ChievoVerona 15

*=Già retrocesso

37esima giornata

18 maggio - Udinese-SPAL

18 maggio - Genoa-Cagliari

19 maggio - Parma-Fiorentina

19 maggio - Empoli-Torino

20 maggio - Lazio-Bologna