FOCUS TMW - Da Brkic a Ustari, i portieri svincolati

© foto di Federico De Luca

Viaggio di TMW nel mondo degli svincolati, alla ricerca dell'occasione

Novantotto presenze nella nostra Serie A, centoquattordici in Serbia, solamente undici in Grecia. Dal difendere i pali dell'Udinese nelle qualificazioni di Champions League all'essere svincolato passano solamente sei anni, perché dal 16 febbraio scorso Zeljko Brkic non ha più trovato una squadra, nonostante la voglia di ricominciare. Non è, peraltro, l'unico portiere che può vantare un bel pedigree. Oscar Ustari, per esempio, ha annunciato l'addio all'Atlas lo scorso 11 luglio, dopo essere finito nel mirino di Roma e Lazio: sembrava l'inizio per una nuova tappa della propria carriera, così come un ipotetico passaggio al Boca Juniors. Niente di tutto questo, rischia di firmare a breve con l'Union Espanola.

Anche Vincent Enyeama, portiere nigeriano che ha lasciato il Lille dopo l'arrivo di Bielsa, è un profilo molto conosciuto e cercato. Tanto da avere rifiutato delle offerte, sia da Israele che dalla Turchia. Centouno presenze in nazionale, Enyeama vorrebbe tornare protagonista. Infine Geoffrey Jourdren, ex portiere del Nancy, oltre 300 presenze in carriera e un'età relativamente giovane: ha appena compiuto 33 anni.