FOCUS TMW - Da Hazard a Joao Felix: tutti gli acquisti già ufficiali in Liga

La Spagna quest'anno pare voler fare la parte del leone nel calciomercato europeo, con le tre big principali del torneo scatenate. Ha aperto le danze il Real: Eden Hazard è ovviamente la ciliegina sulla torta blanca, ma oltre al belga sono giovani costosissimi quali Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic e Rodrygo Goes. Il Barcellona ha preso (e presentato) Frenkie De Jong, ed è in pressing su Neymar e Griezmann dell'Atletico Madrid che, dopo aver perso Lucas, Rodri e Godin ha messo a segno già tanti colpi, tra i quali i più freschi Lodi, Hector Herrera a zero e, soprattutto, la stellina Joao Felix, pagata più di 120 milioni. Siviglia scatenato, mentre il Villarreal, dopo Raul Albiol dal Napoli, rinforza la difesa con Alberto Moreno. Di seguito tutte le operazioni già ufficiali portate a termine dai club di Liga:

ALAVES

Allenatore: Asier Garitano (nuovo)

Acquisti: Carlos Vigaray (svincolo), Lucas Perez (West Ham), Olivier Verdon (Sochaux), Ramon Mierez (Atletico Tigre), Jeando Fuchs (Sochaux), Saul Garcia (Deportivo La Coruna), Luis Rioja (Almeria), Pere Pons (Girona).

Cessioni: /

ATHLETIC CLUB

Allenatore: Gaizka Garitano (confermato)

Acquisti: /

Cessioni: Ander Iturraspe (svincolo), Markel Susaeta (svincolo), Alex Remiro (Real Sociedad), Sabin Merino (svincolo), Xabier Etxeita (svincolo), Mikel Rico (svincolo).

ATLETICO MADRID

Allenatore: Diego Simeone (confermato)

Acquisti: Joao Felix (Atletico Madrid), Hector Herrera (Porto), Felipe (Porto), Nicolás Ibáñez (Atlético de San Luis), Marcos Llorente (Real Madrid), Lodi (Atlético Paranaense), Ivan Saponjic (Benfica).

Cessioni: Lucas Hernandez (Bayern), Rodri (Manchester City), Gelson Martins (Monaco), Luciano Vietto (Sporting Club), Bernard Mensah (Kayserispor), Diego Godin (Inter), Axel Werner (San Luis), Juanfran (svincolo), Filipe Luis (svincolo), Nicolas Ibanez (Atletico de San Luis), Alvaro Morata (Chelsea), Roberto Olabe (Eibar), Nehuen Perez (Famalicao).

BARCELLONA

Allenatore: Ernesto Valverde (confermato)

Acquisti: Frenkie De Jong (Ajax), Neto (Valencia), Emerson (Atletico Mineiro).

Cessioni: Jasper Cillessen (Valencia), André Gomes (Everton), Paco Alcácer (Borussia Dortmund), Denis Suarez (Celta Vigo), Marc Cardona (Osasuna), Marc Cucurella (Eibar), Thomas Vermaelen (svincolo), Douglas (svincolo), Sergi Palencia (Saint-Etienne).

BETIS

Allenatore: Rubi (nuovo)

Acquisti: Giovani Lo Celso (PSG), Juanmi (Real Sociedad).

Cessioni: Sergio Leon (Levante), Alin Tosca (svincolo), Alex Alegria (Maiorca), Ruibal (Leganes), Pau Lopez (Roma).

CELTA

Allenatore: Fran Escriba (confermato)

Acquisti: Denis Suarez (Barcellona), Gabriel Fernandez (Penarol), Joseph Aidoo (Genk).

Cessioni: Guastavo Cabral (Pachuca), Nemanja Radoja (svincolo), Mathias Jensen (Brentford).

EIBAR

Allenatore: José Luis Mendilibar (confermato)

Acquisti: Pedro Bigas (Las Palmas), Marc Cucurella (Barcellona), Ruben Lobato (Oviedo Vetusta), Esteban Burgos (Alcorcon), Alvaro Tejero (Real Madrid Castilla), Asier Benito (Athletic), Roberto Correa (Cadiz), Roberto Olabe (Atletico Madrid).

Cessioni: Joan Jordán Moreno (Siviglia), Pablo Hervías (Real Valladolid), Pere Milla (Elche), Ruben Pena (Villarreal).

ESPANYOL

Allenatore: David Gallego (confermato)

Acquisti: Bernardo José Espinosa Zuniga (Granada), Ander Iturraspe (svincolato).

Cessioni: Roberto (West Ham), Oscar Duarte (svincolo), Sergio Garcia (svincolo), Alvaro Vazquez (svincolo), Aaron Martin (Magonza).

GETAFE

Allenatore: José Bordalas (confermato)

Acquisti: Jack Harper (Malaga), Raul Garcia (Girona), Enric Gallego (Huesca).

Cessioni: Chuli (svincolo).

GRANADA

Allenatore: Diego Martinez (confermato)

Acquisti: Fede Vico (Leganes), Neyder Lozano (Elche).

Cessioni: Nicolas Aguirre (svincolo), Alberto Martin (svincolo).

LEGANES

Allenatore: Mauricio Pellegrino (confermato)

Acquisti: Juan Munoz (Alcorcon), Jonathan Silva (Sporting Club), André Grandi (Internacional de Madrid), Aitor Ruibal (Real Betis), Federico Varela (Porto), Juan Soriano (Siviglia), Alex Martin (Leganes).

Cessioni: Fede Vico (Granada), Nabil El Zhar (Al Ahli), Ezequiel Munoz (Lanus), Andres Prieto (svincolo).

LEVANTE

Allenatore: Paco Lopez (confermato)

Acquisti: Ruben Vezo (Valencia), Sergio Leon (Betis), Gonzalo Melero (Huesca), Carlos Clerc (Osasuna), Jorge Miramón (Huesca), Hernani (Porto).

Cessioni: Ruben Garcia (Osasuna), Jason (Valencia), Pedro Lopez (svincolato).

MAIORCA

Allenatore: Vicente Moreno (confermato)

Acquisti: Ante Budimir (Crotone), Martin Valjent (Chievo Verona), Alex Alegria (Betis), Pablo Chavarria (Reims), Josep Sene (svincolato).

Cessioni: Salva Ruiz (Valencia), Alejandro Faurlín (svincolo).

OSASUNA

Allenatore: Jagoba Arrasate (confermato)

Acquisti: Ruben Garcia (Levante), Avila (San Lorenzo), Marc Cardona (Barcellona), Brandon (Rennes), Pervis Estupinan (Watford), Jaume (Real Madrid).

Cessioni: Carlos Clerc (Levante), David Rodriguez (svincolo), Miguel Diaz (svincolo), Miguel Olavide (svincolo).

REAL MADRID

Allenatore: Zinedine Zidane (confermato)

Acquisti: Eden Hazard (Chelsea), Luka Jovic (Eintracht), Eder Militao (Porto), Ferland Mendy (Lione), Rodrygo (Santos).

Cessioni: Marcos Llorente (Atletico), Jorge De Frutos (Valladolid), Mateo Kovacic (Chelsea), Raul de Tomas (Benfica), Sergio Reguilon (Siviglia), Martin Odegaard (Real Sociedad), Alex Martin (Leganes), Luca Zidane (Racing Santander), Jaume (Osasuna).

REAL SOCIEDAD

Allenatore: Imanol Alguacil (confermato)

Acquisti: Modibo Sagnan (Lens), Remiro (Athletic Club), Alexander Isak (Willem II), Portu (Girona), Alex Remiro (Athletic Club), Martin Odegaard (Real Madrid).

Cessioni: Juanmi (Betis), Jon Bautista (Eupen).

SIVIGLIA

Allenatore: Julen Lopetegui (nuovo)

Acquisti: Jules Kounde (Bordeaux), Munas Dabbur (Salisburgo), Diego Carlos (Nantes), Joan Jordán Moreno (Eibar), Luuk De Jong (PSV), Maximilian Wöber (Ajax), Lucas Ocampos (Olympique Marsiglia), Sergio Reguilon (Real Madrid).

Cessioni: Pablo Sarabia (PSG), Gabriel Mercado (Al Rayyan), Quincy Promes (Ajax), Luis Muriel (Atalanta), Marc Gual (Girona), Juan Soriano (Leganes).

VALENCIA

Allenatore: Marcelino Toral (confermato)

Acquisti: Jason (Levante), Manu Vallejo (Cadice), Jorge Saenz (Tenerife), Salva Ruiz (Maiorca), Jasper Cillessen (Barcellona), Denis Cheryshev (Villarreal).

Cessioni: Neto (Barcellona), Simone Zaza (Torino), Ruben Vezo (Levante), Toni Lato (PSV), Alex Blanco (Saragozza), Aymen Abdennour (Kayserispor).

VALLADOLID

Allenatore: Sergio Gonzalez (confermato)

Acquisti: Pablo Hervias (Eibar), Jorge De Frutos (Real Madrid), Sandro Ramirez (Everton), Enes Unal (Villarreal).

Cessioni: Borja Fernandez (ritiro), Moises Delgado (Racing Santander).

VILLARREAL

Allenatore: Javier Calleja (confermato)

Acquisti: Ruben Pena (Eibar), Raul Albiol (Napoli), Alberto Moreno (svincolato).

Cessioni: Pablo Fornals (West Ham), Nicola Sansone (Bologna), Roberto Soriano (Bologna), Denis Cheryshev (Valencia), Ruben Semedo (Olympiacos), Javi Fuego (Gijon), Simon Moreno (Almeria), Daniele Bonera (svincolo), Enes Unal (Valladolid), Juan Ibiza (Almeria), Miguelon (Huesca).