FOCUS TMW - Empoli, che svista col Sassuolo. VAR aiuta Mazzoleni con la Roma

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

© foto di Federico Gaetano

L'episodio più clamoroso del campionato dell'Empoli resta il 3-1 subito contro il Sassuolo, con palla di Lirola ampiamente uscita prima dell'assist a Di Francesco. I toscani hanno un conto aperto con gli arbitraggi: manca un rigore nella gara contro il Milan e anche nel finale della sfida contro la Roma non brilla Mazzoleni, già corretto dal VAR in precedenza sul rigore poi sbagliato da Under.

Per approfondire il funzionamento del VAR clicca qui.

IL CAMPIONATO DELL'EMPOLI

1^ giornata Empoli-Cagliari 2-0

Arbitro sig. Chiffi: prima di campionato che più semplice non poteva essere. Nessun episodio di particolare rilievo.

2^ giornata Genoa-Empoli 2-1

Arbitro sig. Marinelli: sul tiro al volo di Lazovic La Gumina tocca col braccio, l'arbitro non fischia e il VAR non può intervenire.

3^ giornata Chievo-Empoli 0-0

Arbitro sig. Giacomelli: al 73' Caputo segna, ma il VAR segnala il fuorigioco e l'arbitro non può far altro che annullare la rete.

4^ giornata Empoli-Lazio 0-1

Arbitro sig. Orsato: al 30' Caputo batte Strakosha, ma la bandierina si alza subito. Non serve neanche il controllo tecnologico: la posizione di fuorigioco dell'attaccante pugliese è piuttosto evidente e non vi sono dubbi sulla decisione.

5^ giornata Sassuolo-Empoli 3-1

Arbitro sig. La Penna: al 57' Ferrari segna da posizione regolare, corretta la valutazione anche grazie all'aiuto del VAR. Al 63' contatto nell'area dell'Empoli tra Krunic e Babacar. Nessun fallo e nessun rigore, ma l'azione poteva essere rivista al VAR. Al 71' Zajc, già ammonito, simula dopo un contatto con Bourabia: giusto il secondo giallo, ovviamente comminato senza video-assistenza. Malissimo la squadra arbitrale sul gol segnato da Di Francesco all'87': la palla esce fuori dal campo prima del tocco di Lirola, che fornisce l'assist all'esterno offensivo. L'arbitro non vede, il VAR (Pasqua) non corregge e non invita neanche a rivedere l'azione.

6^ giornata Empoli-Milan 1-1

Arbitro sig. Fabbri: al 29' Calhanoglu cade in area e chiede calcio di rigore. Sembra simulazione, nel dubbio il direttore di gara decide di non decidere. Stesso metro al 47' sul tocco di mano di Laxalt: in questo caso il rigore parrebbe abbastanza evidente, e il VAR non viene chiamato in causa. Giusto il rigore concesso al 69' per la topica di Romagnoli su Mchedlidze. Non c'era quello chiesto dai toscani nel finale di gara e correttamente non dato dall'arbitro.

7^ giornata Parma-Empoli 1-0

Arbitro sig. Pairetto: al 33’ gol di Gervinho, che parte in posizione regolare. Al 35' giallo fiscale per Iacoponi, al 75' giusto non fischiare il rigore per il contatto Zajc-Gagliolo.