Genoa, primo positivo dopo cinque anni. Piatek e Romero, grandi plusvalenze

Il classico viaggio di novembre nei bilanci dei club di TuttoMercatoWeb deve fare i conti con il Coronavirus. Perché è evidente che sarà una stagione di flessione per i ricavi commerciali strutturati e che, al netto delle plusvalenze, praticamente tutti i club saranno in decisa perdita. Potrebbe essere un anno bianco per il Fair Play Finanziario - ma questo verrà deciso più avanti - ma per quasi tutti sarà di transizione, sperando ma non sapendo se il mercato ricomincerà ad alzarsi

GENOA

Più dieci milioni di euro. Enrico Preziosi finalmente è in positivo nel 2019, visto che il bilancio del club segue l’anno solare, un’assoluta novità se contiamo gli ultimi cinque anni per quel che concerne il risultato netto. Negli ultimi cinque anni è stato un -42 da parte del Genoa, derivante dalla differenza del fatturato operativo e i costi di gestione che, però, continuano a crescere. Di fatto il Genoa ha sì chiuso in utile, ma potrebbe essere una coincidenza fortunata e dovuta alle plusvalenze.

DIRITTI TELEVISIVI - Le differenza durante gli anni sono relativamente inesistenti, tanto che i 39,3 milioni di euro incassati nel 2015 sono diventati solamente 40,5 nel 2020. Se da una parte il club è sostenuto dai diritti tv, dall’altra la situazione non cresce adeguatamente né come gli stipendi (forse esponenziale) né per altro. C’è da dire che è l’unica situazione in positivo. I ricavi delle gare cambiano di 300 mila euro, troppo poco, i ricavi commerciali e gli altri ricavi scendono di 10 milioni di euro. Insomma, la percentuale per il Genoa cresce, non perché migliora la situazione diritti tv ma perché peggiorano le altre.

I COSTI - L’ammortamento dei calciatori nel corso degli ultimi cinque anni è aumentato nettamente, a 15,6 milioni a 26,6. Il costo del personale è aumentato di quindici milioni, i costi operativi “solamente” di 3. La discrepanza fra fatturato netto, attualmente intorno ai 52 milioni e mezzo, e quella dei costi operativi, fissata a 91,4, è di 40 milioni. Insomma, per sopravvivere il Genoa deve fare 40 milioni di plusvalenze molto più spesso di quanto può sembrare, o meglio, praticamente sempre.

PLUSVALENZE ENORMI - Proprio in questo senso è andato il Genoa dell’anno scorso, perché sono arrivati i benefici plusvalenze realizzati con la cessione di Piatek al Milan, Romero alla Juventus, Salcedo all’Inter, il portiere Russo al Sassuolo e Radu all’Inter. Bisogna anche sottolineare come negli ultimi tre esercizio (2017-18-19) le plusvalenze abbiano superato la media dei ricavi televisivi. Il meccanismo è abbastanza semplice: vero è che gli ammortamenti dei calciatori sono sempre più alti, ma d’altronde permette di spalmare il costo dei cartellini su più anni. Le cifre? 29 milioni Piatek, 24 Romero, 7,8 Salcedo, 6,9 Russo, 4 milioni per Radu.

AIUTI DAGLI ALTRI - In un modello semi-chiuso come la Serie A, avere delle alleanze che possono aiutarti nei momenti di difficoltà minimizzano i problemi di un’eventuale insolvenza. Così se è vero che al Genoa arriva Pinamonti quando serve una plusvalenza da fair play finanziario, l’Inter ha un obbligo morale per riscattarlo un anno dopo, a un prezzo maggiore. Questo è successo nel 2020, ma nel 2019 la stessa cosa è capitata con il portiere Radu, poi comunque rimasto in prestito in rossoblù, perdendo il posto quando è arrivato Perin. Romero stesso è stato pagato una cifra straordinaria, come del resto uno Sturaro che arriva infortunato ma per cifre altissime. Avere ottimi rapporti con Inter e Juventus in particolare dà la possibilità che il bilancio galleggi, trovare Piatek come jolly dal mazzo aiuta ancora di più.