FOCUS TMW - I contratti del Torino: tre rinnovi pronti per essere annunciati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche questioni imminenti per il Torino, che a fine stagione ha già deciso di riscattare sia Ola Aina che Djidji per un totale di pcoo inferiore ai 15 milioni. Poi ci sarà anche tempo per i rinnovi, a cominciare da quello di N'Koulou.

2019 - Per quanto riguarda Emiliano Moretti, società e giocatore si vedranno a fine stagione per capire se proseguire per un ulteriore anno oppure no. Ichazo, invece, difficilmente rinnoverà, l'addio a zero è dietro l'angolo.

2020 - Due situazioni calde in questo gruppo: sia De Silvestri che N'Koulou sono infatti vicini al prolungamento.

2021 - Ansaldi è stato riscattato dall'Inter col raggiungimento delle 40 presenze in due anni. Per quanto riguarda capitan Belotti, invece, il rinnovo sembra davvero vicino soprattutto dopo le parole di apertura da parte del presidente Cairo.

2022 - Il portiere Sirigu ha rinnovato nei mesi scorsi. Gli altri giocatori del gruppo sono Izzo, Rincon, Iago Falque, Baselli e Berenguer.

2023 - Simone Zaza sarà riscattato dal Valencia a fine stagione, per lui già presente un contratto col Toro fino al 2023. Con lui anche Bremer e Meite.