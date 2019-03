FOCUS TMW - I contratti della Juve: tanti big al sicuro. In 2 verso il rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha situazioni contrattuali tranquille, per quanto riguarda la maggior parte della rosa. Ma ovviamente non mancano le eccezioni: due i giocatori che vedranno scadere il proprio vincolo coi bianconeri al termine di questa stagione, mentre per altri 6 i prossimi mesi saranno decisivi per capire qualcosa in più sul futuro vista la scadenza nel 2020.

2019 - Martin Caceres è tornato alla Juve a gennaio per la terza volta in carriera, ma col finire della stagione terminerà anche il suo prestito dalla Lazio. Per Andrea Barzagli, come successo nelle ultime stagioni, ci sarà invece un incontro a fine campionato per capire le sue condizioni fisiche e la sua voglia di proseguire o meno con la Juventus.

2020 - In questo gruppo è presente Moise Kean, il classe 2000 che ha messo in mostra grandi miglioramenti negli ultimi mesi. Da tempo si parla di un rinnovo ma ancora gli accordi non sono stati trovati e forse servirà ancora qualche incontro, soprattutto perché l'entourage vuol capire bene i progetti futuri che ha in testa la Juve. Per Chiellini vale il discorso fatto per Barzagli, a fine stagione (o magari anche la prossima) le parti si siederanno ad un tavolo con tranquillità e rispetto e si parleranno. Ma il prolungamento del capitano sembra essere l'ultimo dei problemi, per la società. Da valutare, invece, le posizioni di Mandzukic, Cuadrado e Matuidi.

2021 - Rischia di essere un'estate calda per Daniele Rugani. La scadenza al 2021 non regala particolari certezze e nei prossimi mesi si parlerà di rinnovo o eventualmente di cessione. Sami Khedira ha rinnovato nei mesi scorsi, per Szczesny al momento non filtrano notizie in merito.

2022 - Il gruppone guidato da CR7 ha tante situazioni che per il momento non creano particolare apprensione: da De Sciglio a Perin, passando per Spinazzola, Bentancur e Dybala. C'è pure Bernardeschi, per il quale nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'ufficialità del prolungamento fino al 2023. Infine Douglas Costa: se la Juve dovesse decidere di rientrare in parte dei 40 milioni spesi, la prossima potrebbe essere l'estate giusta per l'addio.

2023 - Su Pjanic, Bonucci e Cancelo non esistono particolari situazioni in essere, le scadenze a lungo raggio regalano tranquillità sotto tutti i punti di vista. Da valutare Alex Sandro, col PSG e le altre big europee sempre attente al brasiliano.