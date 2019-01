FOCUS TMW - I dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin all'Inter E' la settimana decisiva per il futuro di Diego Godin. Le possibilità attualmente sono due: Inter con biennale con opzione per il terzo a sei milioni (più bonus) o permanenza all'Atletico Madrid: attualmente l'offerta contrattuale è per un anno, serve il rilancio. Sarebbe un gran colpo, visto che il futuro di Milan Skriniar è sempre in dubbio e che Miranda e Andrea Ranocchia non rinnoveranno.

Trincao e Cristian Romero alla Juventus La Juventus guarda già al futuro e ha in mano due colpi. I bianconeri stanno per chiudere l'operazione Cristian Romero con il Genoa: 20 anni e 20 milioni per il centrale, in mano alla Juve c'è pure Trincao del Braga, 15 milioni tra prestito e riscatto.

Davide Zappacosta alla Lazio Il Chelsea avrebbe accettato un'offerta da 14,5 milioni di euro da parte della Lazio per l'esternoDavide Zappacosta. Il giocatore ex Torino non sta trovando spazio tra i Blues e adesso pare davvero vicino a riabbracciare la Serie A.

Christian Kouamé al Napoli E' la settimana in cui Napoli e Genoa formalizzeranno il passaggio di Christian Kouame in Campania. Le bozze dei contratti (c'è pure quello sui diritti d'immagine) stanno già viaggiando tra i vari uffici legali. C'è una intesa tra i due presidenti: la formula prevede la cessione a gennaio, ma la permanenza fino a giugno alla corte di Prandelli con la formula del prestito.

Valter Birsa al Cagliari Il Cagliari ha chiuso per Valter Birsa, trequartista sloveno del Chievo nonché pallino di Rolando Maran. È stato proprio il tecnico a chiederlo come rimpiazzo per il lungodegente Lucas Castro: agli scaligeri vanno due milioni di euro.

Juraj Kucka e Martin Caceres al Parma A un passo il ritorno in Italia di Juraj Kucka: l'agente ha praticamente definito l'accordo con la società ducale che è vicina anche a prendere il terzino Martin Caceres dal Parma. Il doppio accordo potrebbe essere annunciato a giorni.

Stefano Sturaro e Antonio Barreca al Genoa E' a un passo dal Genoa il mediano Stefano Sturaro: l'addio allo Sporting CP è segnato, di ritorno in Italia c'è anche l'esterno Antonio Barreca. Il mancino lascerà il Monaco in prestito per un anno e mezzo con riscatto a 10 milioni di euro.

Manolo Gabbiadini alla Sampdoria Contatti in corso: la Sampdoria vuole riportare Manolo Gabbiadini in Italia. La punta lascerà il Southampton, i blucerchiati sono balzati in pole position su tutta la concorrenza.

Emiliano Viviano alla SPAL Il portiere si trova già a Ferrara e ha già effettuato le visite mediche. Viviano torna in Italia dopo la parentesi portoghese allo Sporting CP e sbarca in Italia in prestito secco.

Marvin Zeegelaar e Stefano Okaka all'Udinese Completeranno oggi le visite con l'Udinese la punta Stefano Okaka e l'esterno mancino Marvin Zeegelaar. Entrambi arrivano dal Watford, altro club dei Pozzo, e sono già in città.