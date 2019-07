FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Dimitri Conti

Nandez al Cagliari - La partenza di Barella sarà dura da digerire per i tifosi del Cagliari, ma grazie ai 45 milioni di euro incassati la società di Giulini potrà concentrarsi adesso sui colpi in entrata. Il nome per il centrocampo è Nandez, già seguito a gennaio: il giocatore potrebbe arrivare in questa settimana per 16 milioni di euro.

Il Milan saluta Andre Silva - Andrè Silva ha già lasciato gli Stati Uniti. Il Milan ha trovato l'accordo con il Monaco e il portoghese passa ai monegaschi per 30 milioni di euro. È il primo passo per avvicinare Correa ai rossoneri, visto che nelle prossime ore è previsto l'incontro tra Maldini e l'Atletico Madrid per provare a chiudere sull'argentino.

Il futuro James Rodriguez - Rimane James Rodriguez il grande obiettivo del Napoli, che continua a lavorare per il colombiano come confermato da Carlo Ancelotti: "Non mi risulta che sia dell'Atletico, non sono molto attento perché il 99% delle notizie di mercato sono false - ha detto il tecnico azzurro -. Penso che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l'unica".

Yilmaz al Lecce - Il sogno di mercato per l'attacco del Lecce ha il nome di Burak Yilmaz. Il turco sarebbe il tassello perfetto per Fabio Liverani per andare a caccia della salvezza dopo la promozione della scorsa stagione e i dirigenti giallorossi sono al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Dopo la frenata dei giorni scorsi tutto lascia adesso pensare che l'operazione possa essere chiusa a breve.

Il futuro di Higuain - Settimana importante per capire il futuro di Gonzalo Higuain, al momento in tournée con la Juventus. L’atteggiamento della Roma è di attesa: resta interessata e spera che da Torino arrivi un segnale, magari per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, magari con una buonuscita da parte della Juventus.

Napoli-Elmas - Sciolti gli ultimi dettagli: Elif Elmas sarà un giocatore del Napoli. Una cessione da record per il Fenerbahce, la più alta della storia del club. L’accordo tra le parti è finalmente totale dopo lunghe trattative, col centrocampista macedone atteso in Italia per le visite mediche e la successiva firma sul contratto coi partenopei.

Il futuro Chiesa - Federico Chiesa ha raggiunto la Fiorentina negli Stati Uniti. L'International Champions Cup sarà infatti l'occasione per parlare in maniera più continuativa col presidente Rocco Commisso, neo proprietario del club gigliato. Lo stesso patron spiegherà a Chiesa quali sono i suoi progetti e chiederà al giocatore di restare a Firenze. Dall'altra parte il classe 1997 potrebbe chiedere la cessione, nonostante abbia il contratto in essere fino al 2022.

Verdi al Torino - Walter Mazzarri attende il colpo per l'Europa e questa potrebbe essere la settimana giusta per arrivare a Simone Verdi. Il Napoli vuole 25 milioni, non un euro in meno, ma Cairo proverà a convincere De Laurentiis a fargli uno sconto, visto che il giocatore non rientra nei piani di Carlo Ancelotti per la prossima stagione.

L'Inter tra Dzeko e Lukaku - Inter ha raggiunto Nanchino (Cina), dove mercoledì affronterà in amichevole la Juve di Sarri e dove, soprattutto, lunedì è in programma l'importante vertice di mercato tra Antonio Conte, il presidente Steven Zhang, l'a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio. Il tecnico ha pubblicamente manifestato la propria (al momento) insoddisfazione per quanto riguarda le trattative non ancora concluse: Lukaku e Dzeko restano le sue priorità e l'incontro servirà per definire ogni strategia da qui in avanti.

Anche Pepé per il Napoli - James ma non solo. parlando del mercato del Napoli, Ancelotti ha fatto riferimento anche a Nicolas Pépé, attaccante ivoriano del Lilla: "La rosa è migliorata già l'anno scorso ed è molto completa. Capisco che tutti sono eccitati per il grande nome. Tra questi possiamo aggiungere anche Pépé. Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore, poi dipende da tanti fattori. Niente è impossibile".