FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un colpo dell'Inter Il centrocampista o l'esterno. Lo ha detto anche ieri Giuseppe Marotta, lo ha ribadito Antonio Conte. Solo che la corsa agli obiettivi è bella complicata. Arturo Vidal è blindato dal Barcellona, il Tottenham non libera Christian Eriksen nonostante sia in scadenza. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea costano troppo. Sicché occhio a Rodrigo De Paul dell'Udinese e Sead Kolasinac dell'Arsenal. L'Inter vuole chiudere un colpo in settimana, non è da escludere che possano arrivare a breve colpi di scena.

Patrick Cutrone alla Fiorentina Ci siamo: la Fiorentina cerca la svolta, davanti le polveri continuano a essere bagnate e la dirigenza vuole correre ai ripari. Il nome è Cutrone, in uscita dal Wolverhampton: l'operazione può chiudersi in prestito con obbligo di riscatto per il 2021, affare da 18 milioni complessivi.

Stanislav Lobotka al Napoli Il Napoli ha alzato la propria offerta fino a 20 milioni di euro, il club galiziano ne chiede un paio in più. Ballano solo 2 milioni, il giocatore era fuori dai convocati nell'ultima con il Celta Vigo che si prepara così a salutarlo. Ieri nuovo contatto con la dirigenza azzurra, la trattativa si può fare a ore.

Jean-Clair Todibo al Milan Nonostante le dichiarazioni di circostanza della giornata di ieri da parte della dirigenza del Milan, il blitz a Barcellona sembra essere andato a buon fine: il francese salvo colpi di scena lascerà Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto già fissato a 20 milioni di euro.

Musa Barrow al Bologna Il Torino ha provato l'inserimento e il possibile scambio con Kevin Bonifazi con l'Atalanta ma la pista sembra oramai designata. Sembra sbaragliata la concorrenza dell'Hellas Verona con la distanza che tra domanda e offerta dovrebbe essere colmata con un prestito con obbligo di riscatto per 13 milioni complessivi.

Elias Cobbaut all'Atalanta Elias Cobbaut, difensore centrale e all'occorrenza terzino sinistro di proprietà dell'Anderlecht, è un obiettivo concreto dell'Atalanta per questo mercato di gennaio. Il giocatore piace molto al tecnico Gian Piero Gasperini che lo avrebbe chiesto alla società.

Simon Skrabb al Brescia L'attaccante è a un passo dalle Rondinelle: il calciatore dell'IFK Norrköping firmerà con le rondinelle un contratto valido fino a giugno 2024 da 400mila euro a stagione. Ieri era in città, ora le visite poi il nero su bianco con il club di Cellino.

Alessandro Deiola al Lecce "Stiamo trattando con il Cagliari, contiamo di chiudere in questa settimana". Parola di Sticchi Damiani, numero uno del Lecce. La trattativa per il centrocampista da regalare a Liverani è praticamente ai dettagli, la formula del trasferimento è quella del prestito con clausole da ridiscutere al termine del campionato. Dopo Donati c'è Deiola, in attesa di un ulteriore colpo in mediana e di un difensore di personalità

L'attaccante del Genoa Martin Krmencik del Viktoria Plzen o Roger Martinez del Club America. Il Genoa sta per chiudere per un nuovo attaccante e adesso l'asticella sembra pendere dalla parte del Sudamericano. O la chiusura coi cechi arriverà oggi, o sarà all-in per l'ex Villarreal. Non solo: può arrivare subito anche Vittorio Parigini dal Torino.

Andrea Pinamonti alla SPAL In uscita c'è la punta acquistata dall'Inter in estate. Sembra vicino alla SPAL, per rinforzare il pacchetto avanzato di Leonardo Semplici, mentre in mediana in settimana può arrivare Bryan Dabo dalla Fiorentina. In uscita dal Grifone resta anche Antonio Sanabria.