FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Eriksen all'Inter - Ci siamo. Oggi Christian Eriksen svolgerà le visite mediche con l'Inter e successivamente firmerà il suo contratto che lo legherà ai nerazzurri. Il danese rappresenta senza ombra di dubbio il colpo del mercato invernale per la nostra Serie A, con il club di Suning che lo ha regalato a Conte per la seconda parte della stagione, per provare a lottare per lo Scudetto fino alla fine del campionato. L'accordo con il Tottenham è stato trovato nelle scorse ore, adesso mancano soltanto le ultime cose prima dell'ufficialità.

Politano al Napoli - Visite mediche in programma per oggi per Matteo Politano. L'esterno sarà dunque presto un giocatore del Napoli che è riuscito a convincerlo nonostante i tentennamenti delle ultime settimane. Con il suo arrivo Gattuso avrà un'altra opzione in attacco, con il calciatore che lascerà l'Inter per prendere poi il posto di José Maria Callejon, in partenza nella prossima estate. Dopo le visite mediche arriveranno firme e ufficialità.

Ibanez alla Roma - Dopo il pareggio nel derby contro la Lazio la Roma è pronta ad accogliere un nuovo difensore. Roger Ibanez è arrivato stamattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il club giallorosso. Successivamente il centrale in arrivo dall'Atalanta, andrà a Trigoria e poi firmerà il contratto con i capitolini, con Fonseca che potrà contare anche su di lui per nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Lo scambio De Sciglio-Kurzawa - Juventus e Paris Saint Germain sono pronte a scambiarsi i terzini. A confermare la trattativa è stato proprio il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ieri sera prima della sfida contro il Napoli. I club continuano a trattare e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare in tempi molto brevi.

Giroud all'Inter - Olivier Giroud sarà con ogni probabilità la ciliegina della torta del mercato dell'Inter. Dopo le ufficialità di Moses e Young, arrivate nelle scorse settimane, e in attesa di quella di Eriksen, il quarto acquisto dell'inverno nerazzurro sarà proprio il francese che sarà il vice Lukaku nella seconda parte della stagione.

Suso al Siviglia - Il futuro di Suso non sarà al Milan. L'avventura dello spagnolo in rossonero è sempre più vicina al capolinea e nelle prossime ore il giocatore partirà per la penisola iberica dove firmerà il suo nuovo contratto con il Siviglia. Dopo mesi complicati l'esterno saluta dunque la Serie A per ripartire dalla Liga e per provare a ritrovarsi dopo un inizio di stagione non certo indimenticabile agli ordini di Giampaolo prima e Pioli poi.

Duncan alla Fiorentina - Daniele Pradè deve stringere i tempi, a Beppe Iachini servono i rinforzi per rinforzare la sua rosa in vista della seconda parte della stagione. Il primo nome per il centrocampo resta sempre quello di Alfred Duncan del Sassuolo e negli ultimi giorni di mercato il direttore sportivo della Fiorentina proverà a convincere i neroverdi ad abbassare le pretese per rinforzare la mediana. Nelle prossime ore nuovi contatti tra le parti, anche se la trattativa non sarà semplice per i viola.

Carles Perez alla Roma - Sarà Carles Perez il rinforzo per l'attacco della Roma. Il giocatore arriverà nella Capitale dal Barcellona e sarà il sostituto di Zaniolo che dopo la rottura del crociato dovrà restare ai box per il resto della stagione.

Emre Can al Borussia Dortmund - Ore decisive per il futuro di Emre Can. Il centrocampista è ormai fuori dai progetti della Juventus in questa stagione e con il Borussia Dortmund che si è fatto avanti per lui è probabile che possa lasciare i bianconeri negli ultimi giorni di mercato. Intesa ancora da trovare ma la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca, con la società torinese che si libererebbe di un ingaggio molto pesante. In tutto questo sarebbe inoltre plusvalenza netta per la Vecchia Signora che nell'estate 2018 prese il tedesco a parametro zero.

Cavani all'Atletico Madrid - L'avventura di Edinson Cavani al Paris Saint Germain è giunta al capolinea. Nelle prossime ore l'uruguaiano lascerà la Francia e raggiungerà Madrid dove firmerà il suo nuovo contratto con l'Atletico di Diego Simeone.