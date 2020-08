focus I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Il futuro di Conte Entro la giornata di domani, il tecnico nerazzurro vedrà il presidente Steven Zhang per discutere a 360° della stagione e del futuro della panchina nerazzurra. No all'esonero, ma dal summit potrebbe uscire comunque l'addio dell'allenatore a fronte di un accordo per la risoluzione. Se questa dovesse essere la strada, per la sostituzione pronto Max Allegri.

Rinnovo di Ibrahimovic Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic al raduno del Milan di oggi. Il club e il suo agente Mino Raiola non hanno ancora trovato l'accordo per la permanenza dello svedese, ma come confermato dallo stesso procuratore la trattativa c'è e va avanti. Da capire se e quanto Ibra sarà disposto a scontare le sue richieste d'ingaggio, ma in casa Milan c'è ottimismo

La decisione di Thiago Silva Champions conclusa, con grande delusione, ora per il brasiliano è tempo di pensare al futuro. Dopo il ko col Bayern si è preso qualche giorno per riflettere, a breve arriverà la sua decisione: in ballo c'è un possibile rinnovo col PSG, la pista Fiorentina al fianco di Franck Ribery e il trasferimento in Inghilterra, al Chelsea.

Il futuro di Cavani Sembrava tutto pronto e apparecchiato per l'arrivo di Edinson Cavani al Benfica, invece nelle ultime ore è arrivata la brusca frenata e ora la pista portoghese perde di consistenza, per il Matador. Che in ballo ha tante offerte, visto il suo status di svincolato. Fra queste, quelle della Lazio e del Galatasaray. Ma non solo, nei prossimi giorni la decisione ultima e definitiva

Linetty al Torino Era una delle prime richieste di Marco Giampaolo ed il neo tecnico granata è stato accontentato. Il centrocampista arriverà dalla Sampdoria per una cifra vicina ai 7,5 milioni di euro, da sistemare solo i dettagli legati ai bonus.

Bakayoko al Milan Fumata bianca sempre più vicina, per il ritorno del centrocampista al Milan. Il Chelsea ha aperto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto (a circa 30 milioni), decisiva la volontà dello stesso giocatore nel tornare a vestire rossonero.

La panchina del Genoa Il prescelto sembrava essere Vincenzo Italiano, che però con la promozione in A dello Spezia resterà in Liguria. Il Genoa però nelle ultime ore ha comunque trovato un paio di nomi buoni per il dopo Nicola: in pole c'è Roberto D'Aversa, fresco di addio al Parma. Con lui in corsa anche Rolando Maran.

Pepe Reina alla Lazio Sembrava destinato a lasciare l'Italia per tornare in Spagna, al Valencia. Invece le titubanze del club spagnolo hanno fatto indispettire Pepe Reina che per proseguire la propria carriera ha scelto la Lazio. Nelle prossime ore arriverà la risoluzione col Milan e in seguito la firma coi biancocelesti.

La panchina del Parma Un po' a sopresa, nelle scorse ore è arrivata la separazione fra il Parma e Roberto D'Aversa, probabile prossimo tecnico del Genoa. Al suo posto, sulla panchina del Tardini, arriverà salvo sorprese Fabio Liverani che già nei giorni scorsi era stato esonerato dal Lecce.

Gabriel all'Arsenal L'Arsenal ha beffato il Napoli nella corsa a Gabriel Magalhaes. I Gunners hanno sbaragliato la concorrenza, anche quella dello United, mettendo sul piatto una proposta al Lille da 30 milioni di euro. Fumata bianca in arrivo per il centrale che si trasferirà a Londra.