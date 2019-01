FOCUS TMW - Generazione '98: tutti i migliori talenti al centro del mercato

Si parte da un sogno. Grande, quasi impossibile. Solo che il quasi neanche c'era per Cristiano Ronaldo e allora la pista che porta Kylian Mbappé nella Juventus che verrà è un'idea da tenere. E' senza dubbio il miglior giovane del globo, fresco Kopa e destinato a un futuro da Pallone d'Oro, il 1998 da copertina e al centro del mercato mondiale. Mbappé è pure ambizioso obiettivo di Florentino Perez e del suo Real Madrid ma è chiaro che per strapparlo al Paris Saint-Germain, servirà che la UEFA metta il cappio del Fair Play Finanziario al futuro dei parigini. E che Neymar punti i piedi, chiedendo l'esclusivo status di stella del club...

Annata argentina Non si tratta certamente di una classifica ma di evidenziare i giocatori che sono ora al centro di interessamenti, sondaggi, offerte e proposte di mercato. Ecco che, allora, stupisce che la più folta rappresentanza sia quella argentina. Uno pure in Italia, come Cristian Romero, da subito al top con il Genoa e già ben più che nel mirino della Juventus. Poi c'è Ezequiel Palacios, a un passo dall'essere ufficializzato come nuovo talento del Real Madrid. Occhio pure a Matias Zaracho: c'è l'Atletico Madrid sulla nuova promessa argentina del Velez Sarsfield.

Tre difensori Oltre al sopra citato Romero, ci sono altri tre difensori centrali nella lista in calce. Manchester United, Real Madrid e Roma sono in fila per Eder Militao del Porto, brasiliano con 45 milioni di euro di clausola rescissoria. Takehiro Tomiyasu è il miglior difensore giovane d'Asia, gioca in Belgio e piace anche in Serie A mentre il futuro di Reece Oxford del West Ham è ancora una volta nei report di mercato dei tabloid britannici.

Aouar, gioiello di Aulas Nella premiata ditta dei talenti del Lione, al momento al centro del mercato c'è Houssem Aouar, centrocampista che fa gola a tutte le grandi d'Europa. Completano la lista il mediano statuario norvegese del Genk, Sander Berge, che ha estimatori in Serie A, il terzino Robert Gumny del Lech Poznan, anche lui seguito in Italia, e Renan Lodi che è tra le altre nel mirino della Juventus.

Classe del '98: tutti i talenti al centro del mercato

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Houssem Aouar (Olympique Lione)

Eder Militao (Porto)

Ezequiel Palacios (River Plate)

Sander Berge (Genk)

Reece Oxford (West Ham)

Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden)

Robert Gumny (Lech Poznan)

Matias Zaracho (Velez Sarsfield)

Cristian Romero (Genoa)

Renan Lodi (Atletico Paranaense)