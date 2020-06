FOCUS TMW - Inter, con Suning "solo" -90, in totale -569. Fatturato +30%

focus Inter, con Suning "solo" -90, in totale -569. Fatturato +30%

L'Inter deve fortemente ringraziare la capacità di Suning. La differenza fra il Milan e i nerazzurri è fondamentalmente questa, perché entrambi sono passati da un proprietario forte ma legato agli anni novanta: Moratti è stato il vero alter ego di Berlusconi, con risultati minori e solamente nel crepuscolo della propria presidenza ha potuto assaggiare la stessa gloria, grazie a uno storico Triplete. I bilanci però erano tremendi con lui, molto vicini al buco nero con Thohir - che però grazie alla cessione ha incassato (e bene) - e ora sono più o meno in linea con il disavanzo zero con la proprietà cinese.

312 MILIONI IN 4 ANNI - È incredibile notare come anche nell'annata migliore della storia dell'Inter, per fatturato solido, ci sia stata comunque una perdita da 70 milioni. Come se vincere la finale di Champions non abbia portato grande respiro alle casse: forse non è uguale a ora, ma era un bonus molto alto perché il bilancio, pur con 323 milioni di fatturato, sprofondava. E l'anno dopo il valore della produzione è di molto peggiorato, arrivando a 268 milioni totali. Nei quattro anni di reggenza Moratti, tra il 2009-10 e il 2012-13 sono ben 312 milioni in rosso, quasi a sottolineare come sia stato gestito in maniera scellerata un capitale (umano e non solo) per riconoscenza tecnica.

THOHIR NON GUADAGNA - L'arrivo del magnate indonesiano Erick Thohir di fatto non è un più ai conti in rosso del club meneghino, anzi. Chiesto un bond per il finanziamento della società, nei tre anni il club perde una cifra altissima: 166,1 milioni di euro, non male per chi era stato accusato dai tifosi nerazzurri di non spendere. Qui c'è anche una contrazione del bilancio significativa fino ai 146 milioni di euro - record negativo della serie presa in considerazione - dovuto sì alle mancate qualificazioni in Champions, ma anche all'incapacità di creare plusvalore nei calciatori, troppo soggetti allo sballottamento della piazza.

SUNING CRESCE CON GLI SPONSOR - L'Inter ha una situazione molto indebitata quando arriva Suning, che piazza un altro bond per ricapitalizzare e provare a investire, ripagandolo nel corso degli anni. Il fatturato cresce molto anche grazie ai regional sponsr. Cosa significa? Che in Cina Suning riesce a portare al mulino quasi 100 milioni di euro, in un mercato che altrimenti sarebbe praticamente inarrivabile. Lo fa nel 2018 con 90 e nella passata stagione, la migliore con 417 milioni di euro, con 96. Sicuramente il prossimo risentirà del Covid ma con Icardi e (probabilmente) Lautaro potrebbe esserci un nuovo picco.

569 DI ROSSO - In dieci anni l'Inter è cresciuta solamente del 30%, dai 323 milioni di euro di Moratti del 2009-10 (inclusa c'è anche la cessione di Ibrahimovic al Barça) ai 417 dello scorso giugno. Pochissimo se pensiamo a dieci anni, il 275% se ragioniamo sui cinque anni da Thohir in su, dai 146 milioni a quelli attuali. Quello che fa capire come funziona l'Inter, però, sono i 569 milioni di rosso in dieci anni: siamo ancora ben distanti dall'essere virtuosi, ma Suning ha salvato i nerazzurri da quasi certe esclusioni dalle coppe.

LA CRESCITA

2009-10 - TRIPLETE

323,5 milioni di fatturato

-69 milioni di utile

2010-11

268,8 milioni di fatturato

-86,8 milioni di utile

2011-12

235,6 milioni di fatturato

-77,1 milioni di utile

2012-13 - FINE GESTIONE MORATTI

201,2 milioni di fatturato

-79,9 milioni di utile

2013-14

167,7 milioni di fatturato

-33,2 milioni di utile

2014-15

146,8 milioni di fatturato

-73,9 milioni di utile

2015-16

187 milioni di fatturato

-59 milioni di utile

2016-17 - IL PRIMO DI SUNING

318 milioni di fatturato

-24,6 milioni di utile

2017-18

288 milioni di fatturato

-17,7 milioni di utile

2018-19

417 milioni di fatturato

-48,4 milioni di utile

GESTIONE MORATTI: -312.8 MILIONI DI EURO

GESTIONE THOHIR: -166.1 MILIONI DI EURO

GESTIONE SUNING: -90 MILIONI DI EURO

GESTIONE TOTALE: -569 MILIONI DI EURO