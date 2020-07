focus La Champions che verrà. 21 squadre già ai gironi per l'edizione 2020-21

In attesa del ritorno del grande calcio europeo, si sta delineando la nuova stagione della Champions League. La pandemia ha portato inevitabilmente a uno stravolgimento del calendario con la fase a gironi che ripartirà a ottobre mentre buona parte dei turni di qualificazione avverranno in contemporanea con le ultime partite della stagione 2019/20. La riammissione del Manchester City grazie alla sentenza del TAS di Losanna proietta la squadra di Pep Guardiola già nella fase a gironi, conquistata aritmeticamente grazie al piazzamento in Premier Legaue. Questa è al momento la proiezione delle partecipanti all'edizione 2020/21 (in neretto le squadre già qualificate)

FASE A GIRONI

Vincitrice Champions League 2019-20

Vincitrice Europa League 2019-20

Barcellona (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Siviglia (Spagna)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Leicester (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Inter (Italia)

Atalanta (Italia)

Lazio (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Lipsia (Germania)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Marsiglia (Francia)

Zenit (Russia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Porto (Portogallo)

Brugge (Belgio)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Basaksehir (Turchia)

PLAYOFF

Ajax (Paesi Bassi)

Salisburgo (Austria)

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

GRUPPO CAMPIONI

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Olympiacos (Grecia)

GRUPPO PIAZZATE

Rennes (Francia)

Krasnodar (Russia)

Benfica (Portogallo)

Gent (Belgio)

Dinamo Kiev (Ucraina)

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

GRUPPO CAMPIONI

Dinamo Zagabria (Croazia)

Midtjylland (Danimarca)

Young Boys (Svizzera)

GRUPPO PIAZZATE

Sivasspor (Turchia)

AZ (Olanda)

Rapid Vienna (Austria)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

PAOK (Grecia)

Osijek (Croazia)

PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Omonia (Cipro)

Stella Rossa (Serbia)

Celtic (Scozia)

Dinamo Brest (Bielorussia)

Djurgardens (Svezia)

Molde (Norvegia)

Astana (Kazakistan)

Legia (Polonia)

Qarabag (Azerbaigian)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Ludogorets (Bulgaria)

Universitatea Craiova (Romania)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

Celje (Slovenia)

Ferencvaros (Ungheria)

Sileks (Macedonia del Nord)

Sheriff (Moldavia)

Tirana (Albania)

Dundalk (Irlanda)

KuPS (Finlandia)

KR (Islanda)

Sarajevo (Bosnia Erzegovina)

Suduva (Lituania)

Riga (Lettonia)

Fola Esch (Lussemburgo)

Ararat-Armenia (Armenia)

Floriana (Malta)

Flora (Estonia)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

Connah's Quay Nomads (Galles)

Buducnost (Montenegro)

KI (Far Oer)

Europa (Gibilterra)

TURNO PRELIMINARE

Linfield (Irlanda del Nord)

Drita (Kosovo)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Tre Fiori (San Marino)