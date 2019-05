FOCUS TMW - La Champions che verrà. Definite le fasce delle italiane

© foto di Imago/Image Sport

Champions League il 1° giugno conoscerà la regina d'Europa e allo stesso tempo i campionati nazionali si stanno iniziando a delineare. E si inizia a pensare a quella che sarà la prossima edizione del torneo più importante d'Europa. Di seguito la proiezione al 2019-20. L'accesso in finale di Tottenham e Liverpool ha liberato un posto per le qualificate dirette alla fase a gironi: promossa quindi la squadra vincitrice del campionato austriaco, ossia il Red Bull Salisburgo. Mentre il successo del Chelsea in Europa League ha liberato un posto nella fase a gironi, che sarà occupata dal Lione. Già definite le fasce delle quattro italiane qualificate: Juventus testa di serie, Napoli in seconda fascia, Inter in terza e Atalanta in quarta.

TESTE DI SERIE



Le vincitrici dei tornei nella Top 6 del ranking UEFA saranno sorteggiate teste di serie, assieme alle vincitrici di Champions League ed Europa League. In caso queste ultime coincidessero con squadre già teste di serie saliranno in ordine di ranking la vincitrice del campionato portoghese e successivamente quella del campionato ucraino.

Liverpool o Tottenham (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Bayern Monaco(Germania)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Manchester City(Inghilterra)

Zenit (Russia)

QUALIFICATE ALLA FASE A GIRONI

Seconda fascia

Real Madrid (Spagna, 1° nel ranking)

Atlético (Spagna, 4°)

Chelsea (Inghilterra, 12°)

Borussia Dortmund (Germania, 13°)

Napoli (Italia, 15°)

Shakhtar (Ucraina, 16°)

Liverpool (Inghilterra, 11°) o Tottenham (Inghilterra, 17°)

Fascia da determinare

Benfica (Portogallo, 21°)

Lione (Francia, 27°)

Bayer Leverkusen(Germania, 28°)

Salisburgo (Austria, 29°)

Valencia (Spagna, 39°)

Inter (Italia, 46°)

Lokomotiv Mosca (Russia, 54°)

Genk (Belgio, 60°)

Galatasaray (Turchia, 67°)

Lipsia (Germania, 69°)

Atalanta (Italia, 92°)

Lille (Francia, 114°)

PLAYOFF

La fase si divide in campioni e piazzati. Due vincitrici dei rispettivi campionati nazionali già qualificate, alle quali si aggiungono le 6 squadre della fase "campioni" provenienti dal terzo turno. 4 squadre si qualificano alla fase a gironi della Champions League 2019/20.

Le quattro squadre "piazzate" provenienti dal terzo turno daranno vita a due partite dalle quali usciranno due qualificate alla Champions League 2019/20.

Young Boys (Svizzera, 56°)

Slavia Praga (Rep. Ceca, 72°)

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

La fase si divide in campioni e piazzati. Due vincitrici dei rispettivi campionati nazionali già qualificate, alle quali si aggiungono le 10 squadre della fase "campioni" provenienti dal secondo turno. 6 squadre accederanno ai playoff.

Sei squadre piazzate nei rispettivi campionati nazionali già qualificate, alle quali si aggiungono le 2 "piazzate" provenienti dal secondo turno. 4 squadre accederanno ai playoff.

Campioni

Ajax(Olanda, 20°)

PAOK (Grecia, 64°)

Piazzati

Porto (Portogallo, 10°)

Dinamo Kiev (Ucraina, 23°)

Brugge (Belgio, 37°)

Krasnodar (Russia, 43°)

Basaksehir (Turchia, 118°)

LASK Linz (Austria, 171°)

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

La fase si divide in campioni e piazzati. Quattro vincitrici dei rispettivi campionati nazionali sono già qualificate, alle quali si aggiungono le 16 vincenti del secondo turno preliminare. In 10 vanno al terzo turno.

4 squadre piazzate nei rispettivi campionati, in 2 accedono al terzo turno.

Campioni

Copenaghen (Danimarca, 48°)

Dinamo Zagabria (Croazia, 51°)

APOEL (Cipro, 59°)

Maccabi Tel-Aviv (Israele, 90°)

Piazzati

Teste di serie

Basilea (Svizzera, 30°)

Olympiacos (Grecia, 35°)

Non teste di serie

PSV Eindhoven (Olanda, 41°)

Viktoria Plzen (Rep. Ceca, 44°)

PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

31 squadre già qualificate, più la vincente del turno preliminare. Le 16 qualificate accedono al secondo turno di qualificazione

Teste di serie

Celtic (Scozia, 47°)

BATE (Bielorussia, 55°)

Astana (Kazakistan, 57°)

Ludogorets (Bulgaria, 58°)

Qarabag (Azerbaigian, 70°)

Maribor (Slovenia, 79°)

Stella Rossa (Serbia, 88°)

Sheriff (Moldavia, 108°)

Rosenborg (Norvegia, 116°)

HJK (Finlandia, 133°)

Dundalk (Irlanda, 155°)

Dudelange (Lussemburgo, 169°)

Shkendija (Macedonia del Nord, 178°)

The New Saints (Galles, 179°)

Slovan Bratislava (Slovacchia, 181°)

AIK (Svezia, 192°)

Non teste di serie

Suduva (Lituania, 231°)

Valletta (Malta, 233°)

Sarajevo (Bosnia-Erzegovina, 237°)

Piast Gliwice (Polonia, 266°)

Cluj (Romania, 288°)

Ferencvaros (Ungheria, 292°)

Nomme Kalju (Estonia, 292°)

Sutjeska (Montenegro, 319°)

Partizani (Albania, 322°)

Valur (Islanda, 328°)

Linfield (Irlanda del Nord, 344°)

HB Torhavn (Far Oer, 377°)

Riga (Lettonia, 410°)

Ararat-Armenia (Armenia, 416°)

Saburtalo Tbilisi (Georgia, 427°)

TURNO PRELIMINARE

Quattro partecipanti, una qualificata al primo turno di qualificazione

Teste di serie

Lincoln Red Imps (Gibilterra, 234°)

La Fiorita (San Marino, 316°)

Non teste di serie

Sant Julia (Andorra, 407°)

Feronikeli (Kosovo, 447°)