FOCUS TMW - La leva calcistica del 93: c'è Politano. Francia, 6 Campioni

Il 1993 è l'annata della Francia: Umtiti, Varane, Pogba, Fekir, Thauvin e Areola. Tutti campioni del Mondo. A questi va aggiunto Pléa, pagato quest'estate 25 milioni dal Borussia Mönchengladbach, ma anche l'ex romanista Digne. Annata decisamente meno prospera per le altre grandi d'Europa che però possono calare alcuni assi nella manica: Harry Kane per l'Inghilterra, Julian Draxler per la Germania. Spagna involuta rispetto al 1992, anche se Paco Alcacer, Suso e Bernat hanno raggiunto buoni livelli. Così così l'Italia, che vede crescere Politano, finalmente in una big e ha in Andrea Belotti la punta di diamante.

ITALIA

Leali (Foggia)

Lazzari (SPAL)

Bani (ChievoVerona)

Goldaniga (Frosinone)

Spinazzola (Juventus)

Faragò (Cagliari)

Sturaro (Genoa)

Politano (Inter)

Caprari (Sampdoria)

Grifo (Friburgo)

Belotti (Torino)

FRANCIA

Areola (Paris Saint-Germain)

Aguilar (Montpellier)

Varane (Real Madrid)

Umtiti (Barcellona)

Digne (Everton)

Veretout (Fiorentina)

Doucouré (Watford)

Pogba (Manchester United)

Fekir (Lione)

Thauvin (Marsiglia)

Plea (Borussia Mönchengladbach)

SPAGNA

Sergio Rico (Fulham)

Patric (Lazio)

Jonas Ramalho (Girona)

Diego Llorente (Real Sociedad)

Bernat (Paris Saint-Germain)

Campana (Levante)

Darder (Espanyol)

Mascarell (Schalke)

Suso (Milan)

Paco Alcacer (Borussia Dortmund)

Ayoze Perez (Newcastle)

INGHILTERRA

Butland (Stoke City)

Byram (Nottingham Forest)

Maguire (Leicester)

Keane (Everton)

Taylor (Burnley)

Barkley (Chelsea)

Saville (Middlesbrough)

Ralls (Cardiff)

Reid (Cardiff)

Pritchard (Huddersfield)

Kane (Tottenham)

GERMANIA

Horn (Colonia)

Danny da Costa (Eintracht Francoforte)

Rudiger (Chelsea)

Heintz (Friburgo)

Schulz (Hoffenheim)

Geis (Colonia)

Bittencourt (Hoffenheim)

Demirbay (Hoffenheim)

Schindler (Holsten Kiel)

Fullkrug (Hannover)

Draxler (Paris Saint-Germain)