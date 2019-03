FOCUS TMW - La leva calcistica del 95: Romagnoli e tanto Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 1995 è un anno di buona raccolta per la Germania, tanto che il Bayern Monaco ha attinto a piene mani prelevando i migliori giocatori tedeschi di questa annata: Gnarby, Goretzka, Sule e Kimmich, assicurandosi una buona basa sulla quale ricostruire un ciclo vincente anche in Europa. Alle altre le briciole, col Borussia Dortmund che può coccolarsi Julian Weigl, pupillo di Thomas Tuchel, ora allenatore del Paris Saint-Germain. Sullo stesso piano della Germania troviamo la Francia, che può fregiarsi di giocatori già affermati a livello internazionale come Martial, Rabiot, Lenglet e Kimpembe. Interessante anche la Spagna, specie in difesa con la coppia centrale Hermoso-Yeray, e gli esterni Bellerin e Gaya. Davanti c'è il milanista Samu Castillejo e il valenciano Santi Mina. Poca Inghilterra (Shaw il più interessante), pochissima Italia che ha in Romagnoli il giocatore più forte della sua annata ma lamenta una carenza di attaccanti.

ITALIA

Gollini (Atalanta)

Mattiello (Bologna)

Magnani (Sassuolo)

Romagnoli (Milan)

Barreca (Newcastle)

Cristante (Roma)

Sensi (Sassuolo)

Grassi (Parma)

Morosini (Brescia)

Petagna (SPAL)

Capello (Padova)

FRANCIA

Didillon (Anderlecht)

Bronn (Gent)

Lenglet (Barcellona)

Kimpembe (Paris Saint-Germain)

Mendy (Lione)

Walter (Nizza)

Cyprien (Nizza)

Rabiot (Paris Saint-Germain)

Martial (Manchester United)

Crivelli (Lille)

N'Koudou (Monaco)

SPAGNA

Blanco (Celta)

Bellerin (Arsenal)

Hermoso (Espanyol)

Yeray (Athletic)

Gaya (Valencia)

Marcos Llorente (Real Madrid)

Sergi Samper (Vissel Kobe)

Unai Lopez (Athletic)

Samu Castillejo (Milan)

El Haddadi (Siviglia)

Santi Mina (Valencia)

INGHILTERRA

Walton (Wigan)

Ibe (Bournemouth)

Wester (Bristol)

Holding (Arsenal)

Shaw (Manchester United)

Grealish (Aston Villa)

Chambers (Fulham)

Hayden (Newcastle)

Watkins (Brentford)

Fletcher (Middlesbrough)

Murphy (Cardiff)

GERMANIA

Bredlow (Norimberga)

Kimmich (Bayern)

Sule (Bayern)

Stark (Hertha)

Wittek (Furth)

Goretzka (Bayern)

Weigl (Borussia Dortmund)

Meyer (Crystal Palace)

Wolf (Borussia Dortmund)

Selke (Hertha)

Gnabry (Bayern)