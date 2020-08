focus La Serie A si prepara alla ripresa: tutte le date dei ritiri, il 17 tocca al Benevento

Inter a parte, per la Serie A la stagione 2019/20 può considerarsi chiusa, in attesa di capire chi tra Frosinone e Spezia si aggiungerà al gruppo il 20 agosto, data della finale di ritorno di playoff. In questa particolarissima estate post-lockdown, la pausa estiva sarà cortissima tanto che già diverse squadre inizieranno a lavorare, con raduno e ritiro, dalla prossima settimana. Di seguito il programma delle 19 squadre di Serie A:

BENEVENTO

Conquistata con enorme anticipo la promozione in Serie A, il Benevento ha potuto programmare con calma la stagione del ritorno in massima e il ritiro prestagionale: sarà a Seefeld in Tirol, nel distretto di Innsbruck-Land. Il club sannita soggiornerà presso l’Hotel Hocheder da lunedì 17 agosto a domenica 30 agosto. Durante il periodo di romitaggio estivo, gli allenamenti si svolgeranno presso gli impianti sportivi di ultima generazione annessi alla struttura ricettiva.

CAGLIARI

Il 18 agosto ritrovo ad Asseminello per la squadra di Di Francesco, tra le prime ad iniziare il lavoro per la stagione 2020/21. Partenza per la prima parte del ritiro fissata all'indomani, con la squadra che resterà fino al 22 ad Aritzo. Seconda parte del ritiro ancora ad Assemini, dal 24 al 13 settembre. Una settimana dopo ci sarà l'inizio del campionato.

SASSUOLO

La squadra si rivedrà al Mapei Football Center a giorni: al momento ritrovo fissato tra il 17 e il 18 agosto. Niente ritiro estivo in montagna, né sulle alpi dell'Alto Adige e nemmeno nella vicina Carpineti, ma tutti resteranno a Sassuolo nel nuovo centro sportivo che ha ospitato i neroverdi fino a poche ore fa.

TORINO

Raduno al Filadelfia intorno al 18 agosto per la rosa di Giampaolo, poi ritiro dal 22 agosto al 5 settembre a Biella. Anche i granata hanno scelto una località vicina per la preparazione estiva.

CROTONE

Scelte già fatte in casa pitagorica: il 20 agosto raduno a Crotone, mentre il giorno dopo, 21, fissati i test medici ad Antico Borgo. Partenza per il ritiro di Trepidò (KR), nella Sila crotonese, il 22 agosto.

FIORENTINA

In attesa di annunci ufficiali del club, la società viola ha fatto sapere che per l'inizio della prossima stagione non ci saranno visite mediche, vista l'attenzione con cui il gruppo è stato analizzato nel periodo post-lockdown, e che gli allenamenti non riprenderanno prima del 20 agosto, in una sede ancora da definire, ma che dovrebbe rimanere entro i confini toscani.

GENOA

Il Genoa, unico club di Serie A ancora a caccia di un tecnico, dovrebbe ritrovarsi a Pegli intorno al 20 di agosto, mentre il ritiro (se sarà ritiro) sarà fuori Genova. Ancora tutto in divenire comunque per quanto riguarda i rossoblù.

LAZIO

Programma già per definito per la Lazio, che si è mossa per tempo: il 20 agosto raduno a Formello, sede abituale degli allenamenti della squadra di Simone Inzaghi, il 23 partenza per Auronzo di Cadore, confermata come sede del ritiro, dove Lulic e compagni rimarranno fino al 3 settembre. Da lì in poi allenamenti a Roma preparando l'inizio della Serie A, programmato per il 19 settembre.

UDINESE

Raduno il 20 agosto al Bruseschi per la squadra bianconera, non è previsto un ritiro in alta quota: la squadra dovrebbe rimanere ad allenarsi a Udine o nelle vicinanze del capoluogo friulano.

HELLAS VERONA

In casa Hellas Verona parla chiaro il comunicato reso noto dal club qualche giorno fa: "sarà la località altoatesina di Santa Cristina in Val Gardena, in provincia di Bolzano, collocata fra Ortisei e Selva di Val Gardena, a 1428 metri di altitudine, ad ospitare il ritiro estivo della squadra gialloblù, dal 22 agosto al 6 settembre prossimi".

NAPOLI

Conclusa la stagione 2019/20 con l'eliminazione per mano del Barcellona, il Napoli inizierà la stagione a Castel Volturno il 23 agosto, per poi partire in direzione Castel di Sangro lunedì 24: non ancora comunicata la data di fine del ritiro in Abruzzo.

PARMA

Il 23 agosto primo ritrovo a Collecchio, dove dovrebbe avvenire il ritiro dei ducali, reduci dal ribaltone relativo al direttore sportivo ma che dovrebbero continuare ad essere allenati da D'Aversa.

BOLOGNA

Archiviata la stagione 2019/20, il Bologna tornerà ad allenarsi il prossimo 24 agosto al Centro Tecnico N. Galli. Una volta eseguiti i test medici e atletici, giovedì 27 agosto la squadra salirà a Pinzolo (TN), dove resterà fino al 5 settembre.

Il Bologna in #ritiro a Pinzolo dal 27 agosto al 5 settembre 🏔️⚽️ ➡️ | https://t.co/E5252PBk93#WeAreOne pic.twitter.com/xrc4iX7tzn — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 10, 2020

MILAN

Ritiro in casa per la squadra di Pioli, che sta provando ad organizzare anche qualche amichevole per i primi giorni di settembre: indicativamente il raduno, e il successivo ritiro, dovrebbe avvenire dal 24 agosto a Milanello.

JUVENTUS

Ritiro e raduno casalingo per la squadra di Andrea Pirlo, che dovrebbe prendere confidenza con la squadra il 24 agosto: previste sedute alla Continassa fino all'inizio del campionato dunque, in attesa di annunci ufficiali.

SAMPDORIA

Raduno previsto il 26 agosto a Bogliasco, il ritiro sarà sempre al centro sportivo blucerchiato ma senza il pernottamento in albergo. La data per l'inizio delle sedute dovrebbe essere il 28.

ROMA

Anche per la squadra di Fonseca ritiro e raduno in casa: ritrovo a Trigoria il 27 agosto, allenamenti dal giorno dopo sempre sui campi del centro sportivo giallorosso.

ATALANTA

Gasperini ha fissato la ripresa dell'attività a fine mese, sicuramente dopo il 31 agosto. Le ultime indiscrezioni parlano di ritiro a Clusone, nel bergamasco, ma le decisioni ufficiali verranno prese proprio in questi giorni, dopo la fine della stagione 2019/20 con l'eliminazione in Champions League.