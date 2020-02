FOCUS TMW - Lecce, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Una categoria da mantenere dopo la promozione di neppure un anno fa, e un terzultimo posto, in coabitazione con il Brescia, da dover sistemare quanto prima: con questi presupposti, il Lecce ha cercato di puntellare una rosa che aveva mantenuto la solida ossatura della precedente stagione, ma che in Serie A ha faticato a trovare la giusta quadra.

ACQUISTI -

Era il centrocampo il reparto che necessitava maggiormente di rinforzi, e così è stato: elementi di esperienza sono arrivati alla corte di mister Liverani. Prestiti, in sostanza, ma per ulteriori valutazioni sugli stessi sarà la classifica finale a dare il responso: a ogni modo tutti elementi di esperienza per la categoria, anche se qualche dubbio sulla condizione atletica di Saponara è emerso.

Importante anche il rinforzo difensivo che risponde al nome di Donati, svincolato dopo l’esperienza al Mainz.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Nehuen Paz (difensore, Bologna) - Prestito

Antonin Barak (centrocampista, Udinese) - Prestito

Riccardo Saponara (centrocampista, Fiorentina) - Prestito

Alessandrio Deiola (centrocampista, Cagliari) - Prestito

Giulio Donati (difensore) - Svincolato

CESSIONI

Ceduti quasi tutti i protagonisti della cavalcata dalla Serie B alla Serie A, oltre poi ad altri elementi giovani che possono essere valorizzati nel calcio professionistico e tornare poi utili un domani. La formazione salentina ha optato infatti per diversi prestiti, con la possibilità quindi di riavere i propri talenti a giugno.

A sorpresa, l’addio di Tabanelli, a lungo tempo titolare della formazione giallorossa.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Simone Lo Faso (attaccante, Cesena) - Definitivo

Davide Riccardi (difensore, Venezia) - Prestito

Marco Bleve (portiere, Catanzaro) - Prestito

Radoslav Tsonev (centrocampista, Monopoli) - Prestito

Antonino Gallo (difensore, Virtus Francavilla) - Prestito

Romario Benzar (difensore, Perugia) - Prestito

Edgaras Dubickas (attaccante, Gubbio) - Prestito

Andrea Tabanelli (centrocampista, Frosinone) - Titolo definitivo

Andrea La Mantia (attaccante, Empoli) - Titolo definitivo

Riccardo Fiamozzi (difensore, Empoli) - Prestito

Luka Dumancic (difensore, Gozzano) - Prestito