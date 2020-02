FOCUS TMW - Ligue 1, Monaco e Lione grandi spese. PSG fermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monaco dominatore del mercato di gennaio. Senza badare a spese il club del Principato a pensato al presente ma soprattutto al futuro: interessante Tchouaméni, prelevato dal Bordeaux e destinato a diventare un big. Il difensore Marcelin, prelevato dall'Auxerre, piaceva al Milan. Anche il Lione si è mosso molto bene, reinvestendo la cifra ricavata dalla cessione di Tousart (che resterà comunque fino a fine stagione) per Bruno Guimaraes, nazionale Under 23 brasiliano. Curiosa la spesa di 12 milioni per un giocatore di Ligue 2, Tino Kadewere, fin qui 18 reti in 21 partite. Assolutamente immobile il Paris Saint-Germain, che si è limitato a respingere al mittente le offerte per i propri giocatori, su tutti Cavani che perderà a parametro zero ma che resterà a disposizione fino al termine della stagione.

La Top 10 degli acquisti più cari:

1 - Bruno Guimaraes (dall'Atlético Paranaense al Lione) 20 milioni

2 - Aurélien Tchouaméni (dal Bordeaux al Monaco) 20 milioni

3 - Youssouf Fofana (dallo Strasburgo al Monaco) 15 milioni

4 - Tino Kadewere (dal Le Havre al Lione) 12 milioni

5 - Strahinja Pavlovic (dal Partizan al Monaco) 10 milioni

6 - Jean Marcelin (dall'Auxerre al Monaco) 10 milioni

7 - Rémi Oudin (dal Reims al Bordeaux) 10 milioni

8 - Dylan Bronn (dal Gent al Metz) 4 milioni

9 - Renaud Emond (dallo Standard Liegi al Nantes) 4 milioni

10 - Kaj Sierhuis (dall'Ajax al Reims) 4 milioni