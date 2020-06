focus Milan, con Berlusconi rosso di 415,2 milioni, totale -729. Fatturato -18%

vedi letture

Il Milan naviga in un profondo rosso, il Milan è un buco nero. Dai colori sociali si può prendere il quadro a tinte fosche da tratteggiare quando si parla di economia. Per vari motivi la squadra milanese non è riuscita né a crescere con il fatturato, perché San Siro non rende quanto uno stadio di proprietà, né con i diritti commerciali. I prossimi potrebbero essere - ancora - al ribasso a causa del Coronavirus, ma è chiaro che senza una padrone forte che vuole investire il rischio è quello di dovere fare le nozze con i fichi secchi, ogni anno.

BERLUSCONI ROSSO - Le vecchie abitudini dell'ex proprietario erano quelle di ripianare se possibile ogni buco. C'era stato un piccolo cambio di rotta nel 2009, durato solo un anno, perché nel 2010 con l'arrivo di Ibrahimovic il rosso rasentava già i 70 milioni di euro. Le due stagioni di Allegri, insieme, sono costate 135 milioni di buco, lievemente ripianate dall'addio dello stesso Ibrahimovic, dalla contestuale cessione di Thiago Silva. Fino a lì tutto bene, perché c'era ancora la Champions League. Peccato che le due stagioni di "quasi" virtuosità abbiano portato i rossoneri fuori dalla massima competizione, perdendo poi incredibilmente nell'estate dei Bacca, Romagnoli e Bertolacci, altri 91,3 milioni. L'incostanza nei giudizi - ma costante nelle spese - costano altri 164 milioni che porta a 415,2 milioni di euro il totale.

ELLIOTT E YONGHONG LI Già così ci sarebbero ampiamente i margini per ipotizzare una esclusione dalla Champions e dall'Europa per il Milan. Se possibile le cose cambiano in peggio, perché nel passaggio da Berlusconi ai cinesi cambia anche l'anno fiscale, che non segue più quello solare ma quello degli affari. Quindi ci sono sei mesi (altro -32) di interregno, prima di Yonghong Li che affidandosi a Fassone e Mirabelli crea un buco di 126 milioni di euro. L'anno dopo è anche peggio, perché con Elliott ci sono tanti investimenti, ma un altro -155 gravemente appesantito dagli acquisti di gennaio come Paquetà e Piatek. Sono le cessioni il problema vero, perché fino a giugno scorso il Milan non vendeva (quasi) mai, non faceva plusvalenza.

BILANCIO IN NEGATIVO - La situazione ancora più paradossale, in un decennio dove gli investimenti nel calcio si sono triplicati, è che il Milan ha addirittura perso il 18% del proprio fatturato. Un quinto, tendenzialmente per una questione di mancata Champions League, ma è una cifra inimmaginabile e che non è pronosticabile. Tutti i grandi club sono molto migliorati, il Milan è entrato in una decrescita infelice e con un bilancio da brivido, da urlo. Unica nota positiva: non ha debiti. Incredibilmente.

LA DECRESCITA

2010

253,2 milioni di fatturato

-69,8 milioni di utile

2011

266,8 milioni di fatturato

-67,3 milioni di utile

2012

329,3 milioni di fatturato

-6,9 milioni di utile

2013

278,7 milioni di fatturato

-15,7 milioni di utile

2014

233,6 milioni di fatturato

-91,3 milioni di utile

2015

221 milioni di fatturato

-89,3 milioni di utile

2016 FINE BERLUSCONI

236,1 milioni di fatturato

-74,9 milioni di utile

2017 (primo semestre)

102,9 milioni di euro

-32,6 milioni di utile

2017-18

207,7 milioni di fatturato

-126 milioni di utile

2018-19

206,3 milioni di fatturato

-155,9 milioni di utile

GESTIONE BERLUSCONI: -415,2 MILIONI DI EURO

GESTIONE YONGHONG LI: -126 MILIONI DI EURO

GESTIONE ELLIOTT: 155,9 MILIONI DI EURO

GESTIONE TOTALE: 729 MILIONI DI EURO