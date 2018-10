FOCUS TMW - Milan, VAR decisivo con la Roma. Quanti errori contro il Sassuolo

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Promosso il VAR sul fuorigioco, meno su altri episodi. Non una grande novità, ma è questo quanto emerge dal campionato del Milan. Tecnologia decisiva in occasione della gara contro la Roma, con due gol annullati, uno per parte. E anche contro l'Atalanta è il VAR a correggere la svista arbitrale sull'eventuale 2-0 di Bonaventura. Male Giacomelli nella gara contro il Sassuolo, poco aiutato (non sappiamo ovviamente se per scelta sua o altro) dal VAR. Nel complesso, l'unica gara davvero condizionata dalla direzione arbitrale è proprio quella con gli emiliani, vinta comunque con amplissimo margine dai rossoneri.

Per approfondire il funzionamento del VAR clicca qui.

IL CAMPIONATO DEL MILAN

1^ giornata Milan-Genoa da recuperare il 31/10

2^ giornata Napoli-Milan 3-2

Arbitro sig. Valeri: al 15' Suso avvia l'azione del gol partendo da posizione inizialmente sospetta ma che risulta regolare. Al 43' contatto fra Calabria e Mario Rui: viene fischiata ostruzione, si poteva lasciare correre. Qualche dubbio anche al 75': Valeri lascia correre dopo un intervento al limite di Albiol su Higuain.

3^ giornata Milan-Roma 2-1

Arbitro sig. Guida: al 61' Higuain segna il 2-1 e l'arbitro inizialmente convalida. Il VAR però suggerisce di rivedere, il Pipita risulta in fuorigioco seppur di poco e giustamente il gol viene annullato dopo il controllo. VAR protagonista in altre due circostanze: al 79' Nzonzi segna e Guida convalida. Interviene il VAR che fa annullare la rete per tocco di mano. Nel finale la tecnologia conferma la buona posizione di Cutrone sul gol.

4^ giornata Cagliari-Milan 1-1

Arbitro sig. Abisso: un solo dubbio nel finale, quando Srna poteva essere espulso per somma di ammonizioni dopo il fallo su Castillejo. Trattandosi al limite di secondo giallo, il VAR non sarebbe comunque potuto intervenire.

5^ giornata Milan-Atalanta 2-2

Arbitro sig. Doveri: due interventi VAR. Al 20’ gol annullato al Milan (si era sull’1-0): Bonaventura segna ma in fuorigioco, l’arbitro non vede, segnalazione VAR (Orsato) giusta.

Al 91’ gol convalidato a Rigoni nonostante la posizione dubbia sul tiro di Zapata respinto da Donnarumma. Sul fuorigioco non ci sono errori possibili da quest’anno.

6^ giornata Empoli-Milan 1-1

Arbitro sig. Fabbri: al 29' Calhanoglu cade in area e chiede calcio di rigore. Sembra simulazione, nel dubbio il direttore di gara decide di non decidere. Stesso metro al 47' sul tocco di mano di Laxalt: in questo caso il rigore parrebbe abbastanza evidente, e il VAR non viene chiamato in causa. Giusto il rigore concesso al 69' per la topica di Romagnoli su Mchedlidze. Non c'era quello chiesto dai toscani nel finale di gara e correttamente non dato dall'arbitro.

7^ giornata Sassuolo-Milan 1-4

Arbitro sig. Giacomelli: grossi dubbi a inizio gara in occasione dell'intervento di Rogerio su Suso, non sanzionato. Al 56' manca un rigore al Sassuolo: contatto tra Biglia e Di Francesco nell'area rossonera, l'arbitro non fischia e il VAR non segnala l'errore, che pare grave. E anche importante: l'argentino era già ammonito, sarebbe stato espulso. Il risultato era di 2-0 per il Milan. Al 69' una compensazione che ovviamente non compensa: il 3-1 del Sassuolo, segnato da Djuricic, è infatti viziato dal fallo di Boateng su Romagnoli, anche questo non sanzionato. Il VAR si rivela decisivo sul 4-1: inizialmente il guardalinee aveva sbandierato per fuorigioco di Cutrone sul tiro di Suso. Rivisto al VAR, l'off-side risulta passivo e quindi la rete viene convalidata.