FOCUS TMW - Punti nel 2019: vince la Juventus, seconde Dea e Inter a 72

In Serie A, cala il sipario sul 2019 dopo la sfida tra Sassuolo e Napoli. Di seguito la classifica dei punti conquistati in questo anno solare dalle squadre che hanno preso parte al massimo campionato italiano. In questa speciale graduatoria ha vinto la Juventus, che ha conquistato sette punti in più di Atalanta e Inter, appaiate al secondo posto. Seguono le romane e solo sesto il Napoli, che in questo anno solare ha conquistato un solo punto in più del Milan. Ecco il dato.

Juventus 79 punti (in 36 partite)

Atalanta 72 (36)

Inter 72 (36)

Roma 71 (36)

Lazio 63 (35)

Napoli 59 (36)

Milan 58 (36)

Torino 57 (36)

Bologna 53 (36)

Cagliari 50 (36)

Udinese 43 (36)

Parma 41 (36)

Sampdoria 39 (36)

Sassuolo 37 (36)

SPAL 37 (36)

Fiorentina 32 (36)

Genoa 29 (36)

Empoli 22 (19)

Hellas Verona 19 (16)

Lecce 15 (17)

Frosinone 15 (19)

Brescia 14 (17)

ChievoVerona 6 (19)