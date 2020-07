focus Quanti punti dalla ripresa? In vetta c'è l'Atalanta ma anche la Juve le ha vinte tutte

Quanti punti hanno conquistato le 20 squadre di Serie A dalla ripresa del campionato? Di seguito la situazione squadra per squadra, con l'Atalanta che al pari della Juventus le ha vinte tutte, ma è prima in virtù di una gara in più disputata. Al terzo posto le due milanesi col Milan di Pioli che - a differenza dell'Inter - non ha però ancora perso. Malissimo la Roma, con tre sconfitte in quattro partite. All'ultimo posto il Lecce, che dalla ripresa le ha perse tutte. Ecco il dato.

*Atalanta 15 punti

Juventus 12

Milan 10

*Inter 10

Napoli 9

*Sassuolo 8

*Hellas Verona 7

Bologna 7

*Cagliari 7

Lazio 6

*Sampdoria 6

Brescia 5

*Parma 4

Fiorentina 4

Udinese 4

*Torino 4

Roma 3

Genoa 2

SPAL 1

Lecce 0

*=Una gara in più