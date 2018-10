FOCUS TMW - Samp, dubbi col Napoli. VAR decisivo con la SPAL

Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Qualche dubbio nella gara stravinta contro il Napoli, anche se il risultato non sembra risentirne particolarmente. In generale un buon rapporto per i blucerchiati con le decisioni arbitrali, con la gara contro la SPAL segnata (in maniera positiva) dall'utilizzo della tecnologia in almeno 3 occasioni.

Per approfondire il funzionamento del VAR clicca qui.

IL CAMPIONATO DELLA SAMPDORIA

1^ giornata Sampdoria-Fiorentina 1-1

Arbitro sig. Maresca: il recupero della prima giornata, giocato il 19/09, scivola via senza grossi problemi dal punto di vista delle decisioni arbitrali. Timide proteste nel finale di partita per un contatto in area viola Edimilson-Kownacki, ma il contrasto è regolare. Sacrosanto il giallo per Linetty dopo una brutta entrata su Veretout.

2^ giornata Udinese-Sampdoria 1-0

Arbitro sig. La Penna: pochi problemi per il fischietto. Al 13' Murru smanaccia e tocca Machis sul volto, ma la decisione di non intervenire pare giusta. Il terzino doriano prende il giallo nella ripresa, ancora per intervento su Machis. Nel primo tempo manca forse un giallo a Behrami e sembra eccessivo quello di Bereszynski su De Paul.

3^ giornata Sampdoria-Napoli 3-0

Arbitro sig. Massa: un paio di decisioni lasciano perplessi, anche se il risultato alla fine non sembra influenzato. Al 24' contatto Milik-Audero con Massa che fischia punizione in favore del Doria. L'attaccante azzurro però è fermo ed il portiere, in corsa, gli va contro. Qualche dubbio resta. Pochi minuti dopo rischia il rosso Mario Rui: ammonito per fallo di frustrazione, impreca contro l'arbitro che lascia correre anche visto il momento (erano appena stati ammoniti anche Allan e Rog).

4^ giornata Frosinone-Sampdoria 0-5

Arbitro sig. Irrati: al 3' contatto Barreto-Molinaro in area del Frosinone, dubbi sul fallo concesso ai padroni di casa. All'83' giusto il rigore concesso alla Sampdoria per il fallo di Hallfredsson: manca un cartellino giallo all'islandese.

5^ giornata Sampdoria-Inter 0-1

Arbitro sig. Guida: annullato gol all'Inter al 45’ su segnalazione del VAR (Fabbri). Si torna indietro di parecchi secondi ma Icardi è in fuorigioco a inizio azione (rete segnata da Nainggolan).

Annullato un gol all'Inter anche all’88’ (Asamoah), ancora su segnalazione del VAR: D’Ambrosio crossa con la palla che è uscita. Sul gol, buono, dei nerazzurri, raffica di polemiche per l'espulsione di Spalletti dopo l'esultanza.

6^ giornata Cagliari-Sampdoria 0-0

Arbitro sig. Rocchi: un rigore solo reclamato e un altro assegnato, entrambi alla Sampdoria, sempre con gli stessi protagonisti: Klavan e Defrel. Nel primo caso, al 10’ della ripresa, lancio per l’attaccante francese che viene anticipato da Cragno: sospetto l’intervento del difensore estone, che lo ostacola, ma Rocchi lascia correre. Al 45’, ancora un intervento di Klavan su Defrel: stavolta il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto.

7^ giornata Sampdoria-SPAL 2-1

Arbitro sig. La Penna: partita ricca di episodi da VAR. Al 21', Paloschi segna dopo una punizione battuta molto velocemente. Attesa per un silent check del VAR (Di Paolo) e rete giustamente convalidata. Al 55' ancora VAR protagonista: Cionek tocca con la mano su cross di Defrel, l'arbitro si consulta tramite un silent check e decide giustamente di non concedere il penalty. Al 60', sul gol di Defrel, Quagliarella sembra partire in fuorigioco ma il VAR convalida giustamente la rete.