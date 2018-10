FOCUS TMW - Sassuolo, aiutini con Inter ed Empoli. Manca un rigore col Milan

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

© foto di Federico Gaetano

Un bilancio equilibrato tra errori a favore e contro, con alcune decisioni del VAR quasi provvidenziali: è questo il percorso del Sassuolo in queste prime otto giornate di Serie A. Capitolo errori a favore: la gara con l'Inter è condizionata da un arbitraggio che nel complesso pende dal lato neroverde, e contro l'Empoli il 3-1 segnato da Di Francesco è convalidato per un errore da matita blu del direttore di gara. Sul fronte dei torti, il Sassuolo può recriminare per la gara contro il Milan, quando sul 2-0 in favore dei rossoneri Giacomelli non assegna un rigore abbastanza evidente e di conseguenze non espelle Biglia per seconda ammonizione. Decisivo il VAR per arrivare al pareggio contro il Cagliari, rivedendo una valutazione errata di Pairetto; l'espulsione di Douglas Costa per lo sputo a Di Francesco, arrivata anch'essa grazie alla video-assistenza arbitrale, pesa più sulla stagione della Juventus che su quella dei ragazzi di De Zerbi.

Per approfondire il funzionamento del VAR clicca qui.

IL CAMPIONATO DEL SASSUOLO

1^ giornata Sassuolo-Inter 1-0

Arbitro sig. Mariani: al 26' Miranda stende Di Francesco. Il fallo c'è, ma probabilmente inizia fuori dall'area e la trattenuta è alquanto lieve. Il rigore viene assegnato ma il VAR non viene chiamato in causa: non trattandosi di chiaro ed evidente errore o grave episodio non visto la decisione può essere comprensibile, ma i dubbi restano. Al 43' è Magnanelli a buttare giù Asamoah: in questo caso viene data punizione contro l'Inter e il VAR non viene ancora una volta interpellato.

2^ giornata Cagliari-Sassuolo 2-2

Arbitro sig. Pairetto: al 12' un tiro di Berardi viene deviato con la mano da un avversario, il direttore di gara giudica il tocco involontario, scelta avallata dal VAR. Che interviene in maniera decisa nel finale, in pieno recupero: Romagna tocca il pallone in area, Pairetto giudica col petto. Il VAR richiama l'arbitro, che rivede l'azione: è tocco di mano, rigore per i neroverdi trasformato da Boateng.

3^ giornata Sassuolo-Genoa 5-3

Arbitro sig. Rocchi: al 24' grave errore dell'assistente arbitrale, che alza la bandierina mentre Babacar segna partendo da posizione apparentemente di fuorigioco. Rocchi accoglie l'indicazione e ferma il gioco: rivista alla moviola, la posizione dell'ex Fiorentina era invece regolare, ma dopo il fischio non è più possibile l'intervento del VAR. Al 56' gioco sospeso per controllare al monitor un tocco sospetto di Ferrari su tiro di Kouamé: sembrava coscia, si rivela mano.

4^ giornata Juventus-Sassuolo 2-1

Arbitro sig. Chiffi: è la gara della combo gomitata-testata-sputo di Douglas Costa ai danni di Federico Di Francesco. L'arbitro non vede, ma è richiamato dal VAR: rosso diretto e quattro giornate di squalifica per il brasiliano, anche se non è una situazione che incide ai fini dell'andamento della gara.

5^ giornata Sassuolo-Empoli 3-1

Arbitro La Penna: al 57' Ferrari segna da posizione regolare, corretta la valutazione anche grazie all'aiuto del VAR. Al 63' contatto nell'area dell'Empoli tra Krunic e Babacar. Nessun fallo e nessun rigore, ma l'azione poteva essere rivista al VAR. Al 71' Zajc, già ammonito, simula dopo un contatto con Bourabia: giusto il secondo giallo, ovviamente comminato senza video-assistenza. Malissimo la squadra arbitrale sul gol segnato da Di Francesco all'87': la palla esce fuori dal campo prima del tocco di Lirola, che fornisce l'assist all'esterno offensivo. L'arbitro non vede, il VAR (Pasqua) non corregge e non invita neanche a rivedere l'azione.

6^ giornata SPAL-Sassuolo 0-2

Arbitro sig. Abbattista: al 52' annullato giustamente un gol agli estensi, Petagna è in fuorigioco attivo perché ostruisce la visuale a Consigli. Al 70' giusto annullare la rete di Babacar per fuorigioco di Lirola.

7^ giornata Sassuolo-Milan 1-4

Arbitro sig. Giacomelli: grossi dubbi a inizio gara in occasione dell'intervento di Rogerio su Suso, non sanzionato. Al 56' manca un rigore al Sassuolo: contatto tra Biglia e Di Francesco nell'area rossonera, l'arbitro non fischia e il VAR non segnala l'errore, che pare grave. E anche importante: l'argentino era già ammonito, sarebbe stato espulso. Il risultato era di 2-0 per il Milan. Al 69' una compensazione che ovviamente non compensa: il 3-1 del Sassuolo, segnato da Djuricic, è infatti viziato dal fallo di Boateng su Romagnoli, anche questo non sanzionato. Il VAR si rivela decisivo sul 4-1: inizialmente il guardalinee aveva sbandierato per fuorigioco di Cutrone sul tiro di Suso. Rivisto al VAR, l'off-side risulta passivo e quindi la rete viene convalidata.