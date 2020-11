focus Sassuolo, quanto vale per la Mapei? 23 milioni di sponsor

vedi letture

Il classico viaggio di novembre nei bilanci dei club di TuttoMercatoWeb deve fare i conti con il Coronavirus. Perché è evidente che sarà una stagione di flessione per i ricavi commerciali strutturati e che, al netto delle plusvalenze, praticamente tutti i club saranno in decisa flessione. Potrebbe essere un anno bianco per il Fair Play Finanziario - ma questo verrà deciso più avanti - ma per quasi tutti sarà in perdita

SASSUOLO

Quanto valeil Sassuolo per la Mapei? È difficile da spiegarlo, però è vero che per la seconda volta - consecutiva - i neroverdi vedono un bilancio sano, dopo gli 8,1 milioni di euro di attivo del 2018, c’è stato un altro utile di quasi 1 milione per il 2019. Il valore del fatturato è cresciuto molto rispetto all’anno precedente, arrivando a 127,5 milioni. Per dare un metro di paragone, la Fiorentina è ferma a 105 milioni.

DIRITTI TELEVISIVI - Ovviamente impattano parecchio per una squadra come il Sassuolo ma, realisticamente, non così tanto come sembrerebbe. Anzi, i neroverdi hanno percepito 40 milioni dalle tv per il 2019, più o meno il 30% della produzione totale. Questo dovrebbe significare, per molte big, riuscire a essere praticamente autosufficiente e non legato ai diritti. Cosa vera, ma per meccaniche differenti da altre società.

I COSTI - Sono cresciuti enormemente rispetto al 2018, passando quindi da 94 milioni a 123 dell’anno scorso. Uno dei motivi è la retribuzione dei tesserati, intorno ai 46,4 milioni di euro, più o meno in linea con i club subito sotto le prime sette-otto in classifica. L’affare principale è quello di Traoré, pagato 16 milioni, che dovrebbe (condizionale d’obbligo, ma la situazione è questa) essere in collaborazione con la Juventus. Poi i 9 milioni di Chircihes, i 7 ciascuno per Obiang, Russo e Caputo. Quindi il calciomercato, con i 46 milioni spesi, ha fatto lievitare tutto.

GRAZIE MAPEI - Potrebbe sembrare che il Sassuolo abbia aumentato la produzione per gli sponsor, ma nel 2018 non è così vero. Perché è rimasta invariata la sponsorizzazione da 23 milioni totali: 18 per lo sponsor vero e proprio, 5 per i proventi pubblicitari. Un’enormità rispetto alle altre squadre dello stesso livello che faticano ad arrivare alla metà. Ma quanto vale il Sassuolo per la Mapei?

GRANDI PLUSVALENZE - Sarebbe però riduttivo, almeno quest’anno, considerare che il Sassuolo sia in positivo solo per la Mapei, anche se è un motivo fondamentale. La realtà è che Politano è stato ceduto a 20 milioni (con plusvalenza da 19), Demiral a 18 - e plusvalenza a 12,25 - oppure Lirola a 11 e Cassata a 7. Questi sono i principali motivi per cui si è innalzato il fatturato del club neroverdi.