focus Serie A, chi è più in forma? L'Inter ha spiccato il volo. Occhio all'Udinese

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A nelle ultime cinque partite di campionato disputate.

Vola l'Inter di Antonio Conte, che in questo lasso di tempo ha conosciuto solo vittorie. Al secondo posto, insieme a Juventus e Milan, c'è l'Udinese di Luca Gotti: tre vittorie e due pareggi. In coda Torino, Spezia e Genoa, club che dopo l'ultima sconfitta ha esonerato Maran per far spazio a Ballardini. Di seguito il dato.

Inter 15 punti nelle ultime 5 partite

Juventus 11

Milan 11

Udinese 11

Napoli 9

Atalanta 8

Hellas Verona 8

Sampdoria 7

Lazio 7

Roma 7

Benevento 6

Parma 6

Sassuolo 5

Bologna 5

Cagliari 4

Crotone 4

Fiorentina 3

Torino 2

Spezia 2

Genoa 2