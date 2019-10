FOCUS TMW - Serie A, la Top e Flop 20: Immobile-Sirigu, l'Italia che va

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile e Salvatore Sirigu sono i migliori giocatori della Serie A dopo 8 giornate. L'attaccante della Lazio è stato decisivo nella clamorosa rimonta di sabato contro l'Atalanta, realizzando due rigori e conquistando il terzo 7.5 consecutivo. Prestazioni che sono tornate al livello della stagione 2017-18 dove non ha avuto rivali per rendimento. Il portiere del Torino è sempre una certezza, anche nei momenti di difficoltà dei granata. Terzo Duvan Zapata, mentre il cugino Cristian sta vivendo un inizio di stagione terribile: il difensore del Genoa è il peggior giocatore del campionato, davanti a una lista corposa di sampdoriani. Tra le delusioni non mancano le sorprese: Verdi è stato l'acquisto top del Torino e fin qui è una delusione, così come Stepinski, giocatore più caro della storia dell'Hellas Verona. E poi Bernardeschi, talento ancora inesploso alla Juventus mentre Suso da imprescindibile sta diventando la zavorra del Milan.

TOP 20

6,88 IMMOBILE (Lazio)

6,88 SIRIGU (Torino)

6,86 ZAPATA (Genoa)

6,79 SENSI (Inter)

6,75 RIBERY (Fiorentina)

6,75 BERARDI (Sassuolo)

6,69 CASTROVILLI (Fiorentina)

6,67 MURIEL (Atalanta)

6,67 CACERES (Fiorentina)

6,67 MERTENS (Napoli)

6,63 PJANIC (Juventus)

6,63 LUIS ALBERTO (Lazio)

6,63 KULUSEVSKI (Parma)

6,60 DYBALA (Juventus)

6,60 ANSALDI (Torino)

6,57 OLSEN (Cagliari)

6,56 GOMEZ (Atalanta)

6,56 NANDEZ (Cagliari)

6,56 VELOSO (Hellas Verona)

6,56 DZEKO (Roma)

FLOP 20

5,21 ZAPATA (Genoa)

5,25 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,25 COLLEY (Sampdoria)

5,25 MURRU (Sampdoria)

5,33 MURILLO (Sampdoria)

5,33 VIEIRA (Sampdoria)

5,36 GAGLIOLO (Parma)

5,40 STEPINSKI (Hellas Verona)

5,40 PALOMINO (Atalanta)

5,40 VERDI (Torino)

5,40 DESSENA (Brescia)

5,42 PELUSO (Sassuolo)

5,42 AINA (Torino)

5,43 LERAGER (Genoa)

5,43 RISPOLI (Lecce)

5,43 EKDAL (Sampdoria)

5,44 HERNANI (Parma)

5,44 SUSO (Milan)

5,50 BERNARDESCHI (Juventus)

5,50 CIONEK (SPAL)