FOCUS TMW - Serie A, le 10 ufficialità più importanti della settimana

Il calciomercato è entrato nel vivo, e la settimana che si sta per concludere ha regalato diversi rinforzi di mercato. Quali sono i più importanti? Ve li ricordiamo qui. Per la cronaca, abbiamo preso in considerazione soltanto affari annunciati da lunedì a oggi: per questo motivo, non abbia considerato il trasferimento di Demme al Napoli (arrivato sabato) e quello di Caldara all'Atalanta (domenica).

Stanislav Lobotka al Napoli . Secondo rinforzo per il Napoli, con l'obiettivo di aiutare Gattuso nella strada verso un centrocampo a tre. Lo slovacco arriva dal Celta Vigo: contratto quinquennale, agli spagnoli vanno 20 milioni di euro più quattro di bonus.

L'Atalanta riscatta Zapata . Investimento importante per il club orobico, che nella giornata di oggi ha annunciato di aver esercito il diritto di opzione per acquistare il centravanti colombiano. 12 milioni di euro alla Sampdoria, a cui si sommano i 12 già spesi dai nerazzurri per il prestito nel luglio 2018.

Simon Kjaer al Milan . Ceduto Caldara, il Milan lo sostituisce con il difensore centrale danese, all'Atalanta in questa prima parte di stagione. L'ex Palermo arriva in rossonero sempre dal Siviglia, in prestito con diritto di riscatto.

Pepe Reina all'Aston Villa . Cambia il secondo di Gigio Donnarumma, anche se il portiere spagnolo era arrivato per prendere il posto del più giovane collega. L'ex Liverpool ritrova la Premier League, a Birmingham in prestito dal Milan fino al termine della stagione.

Asmir Begovic al Milan . Per un portiere che va, un altro che arriva. Sempre in prestito: il bosniaco, classe '87, si è trasferito al Diavolo in prestito dal Bournemouth fino a giugno. Aveva giocato con la maglia del Qarabag in questa prima parte di stagione.

Musa Barrow al Bologna . Dopo un lungo corteggiamento, Sinisa Mihajlovic ha il suo nuovo attaccante: è il gambiano, che arriva dall'Atalanta. Prestito di 18 mesi (fino al 31 giugno 2021), poi obbligo di riscatto (circa 15 milioni di euro) per il club rossoblù.

Borini sceglie l'Hellas . Addio al Milan per il duttile attaccante, che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione. Il 28enne bolognese, seguito da diversi club in Serie A, è passato a titolo definitivo in gialloblù, firmando un contratto fino a giugno 2020 e scegliendo la maglia numero 16.

Jeison Murillo lascia la Sampdoria . Il difensore colombiano si è trasferito al Celta Vigo nella giornata di mercoledì. Breve e non troppo convincente la sua avventura a Marassi: 10 partite in questa Serie A, di cui 7 da titolare. Potrebbe tornare: l'affare è andato in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a 16 milioni di euro.

Simon Skrabb al Brescia . A un certo punto sembrava stesse per saltare, invece alla fine l'affare s'è fatto. Classe '95, finlandese, l'attaccante arriva alle Rondinelle dal Norrköping per poco meno di 3 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2023.