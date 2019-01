FOCUS TMW - Serie A, solo 8 i 2000 che hanno già esordito in prima squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi sono i classe 2000 che hanno già esordito in una squadra di Serie A? In basso la lista di TMW squadra per squadra che vede protagonisti solo 8 calciatori. Di questi, 4 sono stati impiegati esclusivamente in Coppa Italia, 3 hanno visto il campo in Serie A e Nicolò Armini - l'unico 2001 della lista - che è stato impiegato solo in Europa League. Moise Kean l'unico che ha avuto modo di giocare in tutte e tre le competizioni, mentre Hamed Junior Traorè - centrocampista dell'Empoli che in estate andrà alla Fiorentina - rappresenta in questo momento l'unico 2000 titolare in un club del nostro massimo campionato.

Serie A: i 2000 che hanno già giocato in prima squadra

Atalanta - nessuno.

Bologna - nessuno.

Cagliari - nessuno.

Chievo Verona - Sergej Grubac, ha giocato 18 minuti in Coppa Italia contro il Cagliari.

Empoli - Hamed Junior Traorè, 16 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. In questa prima parte di stagione ha giocato già quasi 1000 minuti e ieri è stato ufficialmente ceduto alla Fiorentina: si trasferirà a Firenze la prossima estate.

Fiorentina - Dusan Vlahovic, 4 presenze e 68 minuti nel girone d'andata della Serie A.

Frosinone - nessuno.

Genoa - nessuno.

Inter - nessuno.

Juventus - Moise Kean, ha collezionato tre presenze tra Coppa Italia, Serie A e Champions League per un totale di 75 minuti.

Lazio - Pedro Neto, una presenza e 13 minuti in Coppa Italia. Nicolò Armini, una presenza e 5 minuti in Europa League.

Milan - nessuno.

Napoli - Gianluca Gaetano, ha giocato 4 minuti nel match di Coppa Italia contro il Sassuolo.

Parma - nessuno.

Roma - Alessio Riccardi, ha giocato 7 minuti nella gara di Coppa Italia contro la Virtus Entella.

Sampdoria - nessuno.

Sassuolo - nessuno.

SPAL - nessuno.

Torino - nessuno.

Udinese - Nessuno.