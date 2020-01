FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. New entry Caicedo, sprofondo Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assente per la prima volta in questo campionato, Luis Alberto si mantiene miglior giocatore della Serie A per media voto. La migliora Ciro Immobile, decisivo a Brescia con una doppietta mentre il terzo gradino del podio resta a Sirigu. Balzo in avanti per Romelu Lukaku, che grazie all'8.5 guadagnato contro il Napoli sale in settima posizione mentre è da segnalare la new entry Caicedo. Nella Flop 20 resta il dominio sampdoriano ma è inquietante l'importante presenza del Milan, che in classifica piazza 4 giocatori: Calabria, Kessié, Suso e Piatek. E solo perché vengono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno il 50% delle partite a voto.

TOP 20

6,84 LUIS ALBERTO (Lazio)

6,76 IMMOBILE (Lazio)

6,71 SIRIGU (Torino)

6,67 DYBALA (Juventus)

6,62 GOMEZ (Atalanta)

6,59 RIBERY (Fiorentina)

6,58 LUKAKU (Inter)

6,57 NAINGGOLAN (Cagliari)

6,56 MILIK (Napoli)

6,54 ANSALDI (Torino)

6,53 BERISHA (SPAL)

6,50 CAICEDO (Lazio)

6,50 CORREA (Lazio)

6,50 BERARDI (Sassuolo)

6,47 KULUSEVSKI (Parma)

6,47 BELOTTI (Torino)

6,46 ILICIC (Atalanta)

6,46 PELLEGRINI (Roma)

6,44 JOAO PEDRO (Cagliari)

6,44 LAUTARO MARTINEZ (Inter)



FLOP 20

5,39 MURILLO (Sampdoria)

5,41 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,45 RISPOLI (Lecce)

5,46 CALABRIA (Milan)

5,47 KESSIE (Milan)

5,50 BADELJ (Fiorentina)

5,50 MURRU (Sampdoria)

5,50 PELUSO (Sassuolo)

5,50 IGOR (SPAL)

5,50 SAMIR (Udinese)

5,53 SUSO (Milan)

5,54 VIEIRA (Sampdoria)

5,54 ZAPATA (Genoa)

5,54 BERNARDESCHI (Juventus)

5,54 RECA (SPAL)

5,55 LERAGER (Genoa)

5,56 AYÈ (Brescia)

5,56 MARTELLA (Brescia)

5,57 VERDI (Torino)

5,59 PIATEK (Milan)