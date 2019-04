FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Quagliarella perde colpi, Zapata sul podio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prova negativa di Fabio Quagliarella contro il Bologna spiana la strada a Cristiano Ronaldo per la vittoria come giocatore dalla miglior media voto 2018-19 secondo i voti di Tuttomercatoweb. Il portoghese, dal canto suo, con il 7 guadagnato contro la Fiorentina aumenta il divario. Scende dal podio Krzystof Piatek, scalzato da due atalantini protagonisti nel successo contro il Napoli: Duvan Zapata con l'8 in pagella nel posticipo di Pasquetta di prende il terzo posto, tallonato dal compagno di squadra Ilicic. Entrano nella Top 20 due giocatori del Torino: Ansaldi e Sirigu, quest'ultimo fra i migliori giocatori del weekend.

TOP 20

6,69 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,58 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,48 ZAPATA (Atalanta)

6,46 ILICIC (Atalanta)

6,44 PIATEK (Milan)

6,39 CHIELLINI (Juventus)

6,39 PALACIO (Bologna)

6,39 LAZZARI (SPAL)

6,38 MATUIDI (Juventus)

6,38 CRAGNO (Cagliari)

6,36 ZANIOLO (Roma)

6,35 MILIK (Napoli)

6,35 GERVINHO (Parma)

6,35 DONNARUMMA (Milan)

6,34 CHIESA (Fiorentina)

6,33 ANSALDI (Torino)

6,30 EL SHAARAWY (Roma)

6,29 SIRIGU (Torino)

6,29 MERTENS (Napoli)

6,28 ACERBI (Lazio)



FLOP 20

5,57 RADOVANOVIC (Genoa)

5,57 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,60 VESELI (Empoli)

5,62 CAPUANO (Frosinone)

5,63 SIMEONE (Fiorentina)

5,66 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,67 GOLDANIGA (Frosinone)

5,67 ZAMPANO (Frosinone)

5,69 BARBA (ChievoVerona)

5,69 BANI (ChievoVerona)

5,69 ROGERIO (Sassuolo)

5,69 STEPINSKI (ChievoVerona)

5,70 IONITA (Cagliari)

5,74 ZAZA (Torino)

5,75 PINAMONTI (Frosinone)

5,75 MARUSIC (Lazio)

5,75 MANDRAGORA (Udinese)

5,75 TROOST-EKONG (Udinese)

5,76 HETEMAJ (ChievoVerona)

5,76 PASALIC (Atalanta)